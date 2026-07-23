Apple ödeme gecikmesi durumunda iPhone özelliklerini uzaktan kısıtlayabilir

·32·Teknoloji
Apple ödeme gecikmesi durumunda iPhone özelliklerini uzaktan kısıtlayabilir

Apple, cihazlarını taksitli ödeme veya kiralama yoluyla satın alan kullanıcılar için yeni bir kontrol mekanizması uygulamaya hazırlanıyor. iOS 27 işletim sisteminin beta sürümünde keşfedilen yazılım kodları, alıcının aylık ödemeyi zamanında yapmaması durumunda akıllı telefonunun kısıtlı moda geçeceğini gösteriyor. Bu özellik, şirketin finansal istikrarını sağlamayı ve borç tahsilat verimliliğini artırmayı amaçlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com yayınında yer alan habere göre, sistemde "App Managed Features" adında yeni bir bileşen ortaya çıktı. Bu bileşen, "Restricted Mode" (kısıtlı kullanım modu) özelliğini etkinleştirmeye olanak tanıyor. Bu mod devreye girdiğinde, iPhone sahibi cihazın neredeyse tüm temel özelliklerinden mahrum kalıyor. Akıllı telefonun, ödeme sorunu çözülene kadar kısıtlı durumda kalması öngörülüyor.

Kısıtlı modda neler çalışır?

Yazılım kodu analizine göre, kısıtlı modda kullanıcı sadece sınırlı sayıda uygulamayı kullanabiliyor. Bunlar arasında App Store (ödeme uygulamalarını güncellemek için), Ayarlar, Wallet (cüzdan), Parolalar, Sağlık, Saat, Büyüteç ve Erişilebilirlik (Universal Access) yer alıyor. Ayrıca acil durum aramalarının ve bazı önemli bildirimlerin çalışmaya devam edeceği tahmin ediliyor, ancak sosyal medya, oyunlar ve kamera gibi eğlence odaklı özelliklerin engellenebileceği belirtiliyor.

Buna ek olarak, iOS 27 sisteminde "Partner Finance Lock" adında bir koruma katmanı daha bulundu. Bu bileşen, cihazın fabrika ayarlarına döndürülmesini, yeniden satılmasını veya yedek parça olarak parçalanmasını engelliyor. Bu mekanizma, Find My (Bul) sistemi ile entegre çalışarak, borç tamamen ödenene kadar cihazın başkalarının eline geçmesini koruma altına alıyor.

Apple Upgrade programı ve yeni imkanlar

Bloomberg'in haberine göre, bu yenilik Apple'ın Klarna finansal hizmetiyle iş birliği içinde başlatılması beklenen Apple Upgrade programı ile ilgili. Bu program; iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch cihazlarını aylık abonelik veya taksitli ödeme ile satın alma imkanı sunuyor. Apple ürünlerine olan yüksek talep ve taksitli ödeme hizmetlerinin yaygınlaşması göz önüne alındığında, bu tür katı kontrol önlemleri gelecekte yerel perakendeciler için de bir standart haline gelebilir.

Apple henüz bu özelliklerin varlığını resmi olarak doğrulamadı. Ayrıca ödemenin kaç gün gecikmesinden sonra kısıtlamaların devreye gireceği ve bu sistemin iOS 27'nin nihai sürümünde kalıp kalmayacağı da belirsizliğini koruyor. Ancak şirketin böyle bir adım atması, teknoloji devlerinin kendi ekosistemlerini finansal açıdan da tam olarak kontrol etme çabasında olduğunu gösteriyor.

AppleIPhoneIOS 27TeknolojiAkıllı Telefon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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