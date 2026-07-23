Honor Robot Phone tanıtılıyor: Endüstri standartlarını değiştiren yenilikçi akıllı telefon

·50·Teknoloji
Honor Robot Phone tanıtılıyor: Endüstri standartlarını değiştiren yenilikçi akıllı telefon

Çinli teknoloji devi Honor, mobil cihaz pazarında devrim yaratmaya aday yeni Honor Robot Phone akıllı telefonunu Ağustos ayında resmen tanıtacağını duyurdu. Şirket temsilcileri, bu cihazın sadece endüstri standartlarını değiştirmekle kalmayıp, aynı zamanda cep telefonlarının geleneksel form ve işlevselliğine dair alışılagelmiş algıları da tamamen yıkacağını belirtiyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Yeni modelle birlikte Honor, görsel kimliğini de güncelledi. ixbt.com'un bilgilerine göre, akıllı telefon posterinde markanın yeni logosu yer alıyor ve mevcut metin tabanlı yazıya "Honor Ring" adı verilen özel bir grafik simge eklenmiş durumda. Ayrıca cihaz, "Düşünmekten korkma, farklı olmaktan korkma" sloganıyla potansiyel alıcılara sunuluyor.

Robotik kamera ve teknik özellikler

Honor Robot Phone modelinin en temel özelliği kamera sisteminde kendini gösteriyor. Cihaz, gövde içine gizlenmiş özel bir robotik "kol" (gimbal) ile donatılmıştır. Kullanıcı çekime başladığında, bu mekanizma tek bir dokunuşla dışarı çıkar. Bu teknoloji, kameranın 360 derece dönmesini, otomatik kompozisyon oluşturmasını ve nesne takibi gibi akıllı işlevleri mümkün kılar.

Akıllı telefonun teknik özellikleri de oldukça üst düzeyde. Cihazın 1,5K çözünürlüğe sahip 6,4 inç düz bir ekranla gelmesi bekleniyor. Hız ve performans tarafında ise en yeni nesil Snapdragon 8 Ultra işlemcisi görev yapacak. Bu durum, cihazı sadece tasarım açısından değil, güç bakımından da amiral gemisi seviyesine taşıyor.

Kamera bloğu üç modülden oluşuyor; ana sensör olarak f/1.6 diyafram açıklığına sahip 200 megapiksellik bir lens tercih edilmiş. Buna 50 megapiksellik ultra geniş açılı modül ve 200 megapiksellik bir periskopik sensör eşlik ediyor. Bu yüksek çözünürlüklü optiklerin, robotik mekanizmayla birleşerek mobil fotoğrafçılıkta yeni ufuklar açması bekleniyor.

Bu yenilik, Honor markasının Huawei bünyesinden ayrıldıktan sonra kendi bağımsız inovasyon yolunu bulma çabasını gösteriyor. Robotik unsurların akıllı telefona entegrasyonu, gelecekte mobil cihazların sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda karmaşık mekanik asistanlara dönüşeceğinin bir kanıtı niteliğinde.

HonorAkıllı TelefonTeknolojiRobot Phoneİnovasyon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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