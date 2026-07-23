Barcelona, Borussia Dortmund forveti Karim Adeyemi'nin transferini duyurdu

Katalan Barcelona kulübü, yaz transfer döneminin en beklenmedik hamlelerinden birini gerçekleştirdi. Kulübün resmi sitesi, Almanya'nın Borussia Dortmund takımının forveti Karim Adeyemi ile sözleşme imzalandığını doğruladı. Bu transfer, oyuncunun son sezonlardaki istikrarsız performansı nedeniyle Avrupa futbol camiasında çeşitli tartışmalara yol açıyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki Alman forvet ile 2031 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme imzalandı. Karim Adeyemi, uzun yıllardır Alman futbolunun en yetenekli isimlerinden biri olarak kabul edilse de, Dortmund'daki kariyeri inişli çıkışlı bir seyir izledi. Şimdi ise Hansi Flick yönetiminde en iyi formuna geri dönmeye çalışacak.

Transferin arkasındaki şüpheler ve sorular

Almanya'nın saygıngazetesi, bu transferi mevcut sezonun en büyük sürprizlerinden biri olarak nitelendirdi. Gazetenin muhabirleri görüşlerini net rakamlarla destekledi: Adeyemi, geçen sezonun büyük bir kısmını yedek kulübesinde geçirdi ve sadece birkaç maçta takımına katkı sağlayabildi. Ayrıca, Almanya milli takımının 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer almamıştı.

Uzmanları düşündüren bir diğer konu ise oyuncunun sahadaki pozisyonu. Karim Adeyemi'nin Lamine Yamal'ın yerini dolduracak bir oyuncu olarak mı görüldüğü, yoksa Raphinha gibi çok yönlü bir forvete mi dönüşeceği sorusu cevapsız kalıyor. Bild analizine göre, futbolcunun takım oyununa uyumu ve çalışma disiplini konusunda bazı eksiklikler bulunuyor; kendisi daha çok bireysel yeteneklerine dayalı oynayan bir oyuncu profili çiziyor.

Hansi Flick faktörü ve yeni umutlar

Buna rağmen,yönetimi ve taraftarları bu transferden olumlu sonuçlar bekliyor. Bunun temel nedeni teknik direktör Hansi Flick. Teknik adam, vatandaşının potansiyelini yakından biliyor ve onunla daha önce de çalışmıştı. Flick'in disiplinli sistemi, Adeyemi gibi yetenekli ancak disiplin sorunları yaşayan oyuncuları yeniden şekillendirmeye yardımcı olabilir.

Katalanlar için bu transfer, hücum hattını güçlendirmek ve rotasyon seçeneklerini genişletmek adına önemli bir adım. Adeyemi'nin hızı ve sol ayağıyla yaptığı isabetli vuruşların, Barcelona'nın kontra ataklardaki tehlikesini artırması bekleniyor. Ancak, Barcelona gibi baskının yüksek olduğu bir kulübe ne kadar sürede uyum sağlayacağı ve kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayıp çıkarmayacağı zamanla görülecek.

Bu transfer, futbolseverler için de oldukça ilgi çekici, çünkü Barcelona'nın her yeni üyesi her zaman ilgi odağı olmuştur. Adeyemi, La Liga'da kalitesini kanıtlayabilirse, takımın gelecek yıllardaki temel taşlarından biri olacağı şüphesiz.