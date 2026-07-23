Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo 2030 Dünya Kupası'nda yer alacak mı?

Futbol dünyasının iki büyük efsanesi Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, kariyerlerindeki son Dünya Kupası'nı geride bırakmış olabilirler. Taraftarlar onları tekrar büyük sahnede görmeyi hayal etse de, uzmanlar ve eski futbolcular zamanın artık aleyhlerine işlediğini düşünüyor. Özellikle Fransa Milli Takımı'nın eski savunma oyuncusu Mikael Silvestre, bu konuyla ilgili şüphelerini dile getirdi. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Goal.com'a verdiği röportajda Silvestre, iki yıldızın 2030 turnuvasına katılma ihtimallerini düşük değerlendirdi. Ona göre teknik beceriler korunsa bile, modern futbolun fiziksel gereksinimleri 40 yaşını aşmış oyuncular için oldukça zorlayıcı. 2030 Dünya Kupası sırasında Cristiano Ronaldo 45, Lionel Messi ise 43 yaşında olacak.

Fiziksel durum ve sportif miras

Mikael Silvestre düşüncesini şu şekilde temellendiriyor: "Bence miraslarını düşünmeliler. Sportif açıdan o yaşta oynamaya çalışmak mantıklı değil. Futbolda fiziksel hazırlık talebi çok yüksek ve bu, teknik beceriden daha önemli hale geliyor. Onları dört yıl sonraki Dünya Kupası'nda görmeyi beklemiyorum."

Cristiano Ronaldo şu anda Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübüyle sözleşmeli ve kariyerini sonlandırma konusunda açık bir açıklama yapmadı. Portekiz Milli Takımı'nın yeni teknik heyeti de efsanevi 7 numara için kapıların açık olduğunu ve Euro 2028'e kadar takımda kalabileceğini belirtiyor. 2030 Dünya Kupası'nın Portekiz'de de düzenlenecek olması Ronaldo'nun motivasyonunu artırabilir ancak yaş faktörü temel engel olmaya devam ediyor.

Messi ve Inter Miami'nin planlarında neler var?

Lionel Messi ise ABD'nin Inter Miami kulübüyle 2028 yılına kadar sürecek bir anlaşmaya sahip. Arjantin Milli Takımı formasıyla 207 maça çıkan yıldız oyuncu, hala ülkesinin en önemli lideri konumunda. Katar'daki zaferden sonra ana hedefine ulaşmış olsa da, taraftarlar onun en azından 2026 turnuvasında yer almasını umut ediyor.

Özbek futbolseverler için de bu iki yıldızın her adımı büyük ilgi uyandırıyor. Kendi ligimizde deneyimli oyuncuların uzun süre forma giydiği görülse de, Dünya Kupası gibi yüksek yoğunluklu turnuvalarda 40 yaşından sonra oynamak neredeyse imkansız bir görev olarak kabul ediliyor. Eğer Messi veya Ronaldo 2030'da sahaya çıkarsa, bu futbol tarihindeki mutlak bir rekor olacaktır.

Sonuç olarak, her iki futbolcunun da kariyerlerinde ulaşılabilecek tüm zirveleri fethettiğini söyleyebiliriz. Silvestre'ye göre, "son danslarının" çoktan sona ermiş olma ihtimali yüksek ve taraftarların artık yeni nesil temsilcilerine, özellikle Erling Haaland ve Kylian Mbappe gibi yıldızların dönemine hazırlanmaları gerekiyor.