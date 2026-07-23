Max mesajlaşma uygulamasında herkese açık kanal sayısı hızla arttı: abonelikler 285 milyonu aştı

Rusya merkezli Max dijital platformu, kısa sürede kullanıcılar arasında popülerlik kazanarak herkese açık kanal ekosistemini genişletmeye devam ediyor. Tüm kullanıcılar için kanal açma özelliğinin kullanıma sunulmasından sadece iki hafta sonra, toplam kanal sayısı yüzde 30 artarak 380 bine ulaştı. Bu gösterge, platformun sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda büyük bir bilgi alanına dönüştüğünü kanıtlıyor. Bu bilgi Ixbt.com tarafından bildirildi.

Mesajlaşma uygulamasından alınan verilere göre, herkese açık kanallara olan ilgi sadece içerik üreticileri arasında değil, aynı zamanda sıradan okuyucular arasında da oldukça yüksek. Bugün itibarıyla kanallara abone olanların toplam sayısı 285 milyonu aşmış durumda. Bu rakamlar, Max platformunun rekabet gücünü ve kullanıcı tabanının aktifliğini gösteren önemli bir indikatör görevi görüyor.

Yeni özellikler ve teknik detaylar

Şu anda Dijital ID'ye (Digital ID) sahip olan her kullanıcı kendi kişisel kanalını oluşturabiliyor. Sistemin kolaylığı, Android cihaz sahiplerinin kanalı doğrudan mobil uygulama üzerinden oluşturabilmesinden kaynaklanıyor. iPhone kullanıcıları için ise bu özellik şimdilik web sürümü veya masaüstü istemci programı aracılığıyla sunuluyor. Kanal açma süreci oldukça basit: "Sohbetler" bölümüne girip "+" düğmesine basmak ve talimatları takip etmek yeterli.

Max sadece bir mesajlaşma uygulaması olmanın ötesinde, birçok dijital hizmeti bünyesinde barındıran kapsamlı bir ekosistemdir. Kullanıcılar kişisel ve grup sohbetleri, sesli ve görüntülü aramalar, sesli mesajlar ve büyük boyutlu dosya gönderme imkanlarından yararlanabiliyor. Ayrıca platform içerisinde para transferleri, mini uygulamalar ve çeşitli sohbet botları hizmeti de bulunuyor.

Büyüme oranları ve gelecek planları

Haziran ayı başı itibarıyla Max platformuna kayıtlı toplam kullanıcı sayısı 125 milyonu aşmıştı. Herkese açık kanal özelliğinin şu anda test modunda çalıştığını belirtmekte fayda var. Buna rağmen kullanıcıların aktifliği, Telegram gibi büyük mesajlaşma uygulamalarıyla rekabet etme potansiyelinin bulunduğunu gösteriyor.

Bölgesel mesajlaşma uygulamaları genellikle yerel hizmetler ve ödeme sistemleriyle entegre olduğundan, bu tür platformların gelişimi kullanıcılar için ilgi çekici olabilir. Max platformunun bir sonraki aşamada tüm işletim sistemleri için tam işlevsellik sunması bekleniyor. ixbt.com yayınına göre platform, kitlesini daha da genişletmek ve yeni servisler eklemek üzerinde çalışıyor.