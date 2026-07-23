«Pep'ten sonra korkunç bir dönüş»: Maresca'nın gizli planı ortaya çıktı

·73·Spor
«Pep'ten sonra korkunç bir dönüş»: Maresca'nın gizli planı ortaya çıktı

«Manchester City»da korkunç bir dönem sona erdi, ancak en ilginç mücadele şimdi başlıyor. Takımın yeni teknik direktörü Enzo Maresca'nın kulübe gelişiyle soyunma odasında beklenmedik bir manzara oluştu: Bazı yıldızlar yerlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, diğerleri için yepyeni fırsat kapıları açılıyor. İngiltere milli takımı ve «City»nin eski savunma oyuncusu Joleon Lescott, kulüp içinde aslında neler yaşandığı ve Maresca'nın ana kumarı hakkında beklenmedik bir açıklama yaptı.

Zamin.uz Premier League devindeki yeniden yapılanma sürecini ve beklenen devrim niteliğindeki değişikliklerin detaylarını sunuyor.

«Herkes için hoş olmayacak»: Maresca kadroyu nasıl patlatacak?

Pep Guardiola'nın inşa ettiği ve son 10-15 yılda dünyanın en güçlü makinesine dönüşen sistemi kökten değiştirmek çok büyük bir risk. Ancak Joleon Lescott'un Tribal Football yayınına verdiği bilgiye göre, Maresca değişiklik yapmaktan asla kaçınmayacak.

Joleon Lescott:

«Bence Maresca kadroda biraz değişikliğe gitmek zorunda kalacak ve bundan kaçınmayacak. Bu değişiklikler bazı futbolcuları değiştirmek pahasına olabilir veya bazı oyuncuların sahadaki görevlerini değiştirmek yoluyla gerçekleşmesi muhtemel... Hangi kararı alırsa alsın, bu herkesin hoşuna gitmeyecek».

Lescott'a göre Maresca'nın önünde iki ciddi seçenek var:

  • 1. yol: Yıllardır mükemmel işleyen sistemi korumak ve sadece bazı taktik detayları zenginleştirmek.

  • 2. yol: Bazı dokunulmaz kabul edilen yıldızları yedeğe çekmek ve yeni rollerdeki oyuncuları ilk 11'e dahil etmek.

«Bu Pep değil ama...»: Soyunma odasındaki gerçek ruh hali

Teknik direktör değişikliği genellikle takımda kafa karışıklığı ve moral bozukluğu yaratır. Ancak «Manchester City»deki iç atmosfer tamamen farklı bir görünüme büründü. Guardiola'nın gidişine rağmen futbolcular duruma korkuyla değil, büyük bir istekle bakıyorlar.

Faktör

Pep Guardiola dönemi

Enzo Maresca'nın yeni meydan okuması

Taktik yaklaşım

Oluşmuş ve katı pozisyon oyunu

Yeni roller ve esnek oyun yapısı

Takım ruh hali

İstikrar, ancak katı hiyerarşi

Yeni fırsatlar ve iç rekabet heyecanı

Kulüp mentalitesi

«Sadece kazanırız»

«Şampiyonluğumuzu bir kez daha kanıtlayacağız»

Joleon Lescott:

«Çok heyecanlıyım. Tahmin ettiğinizden daha fazla futbolcu ondan memnun, çünkü onlar için yeni pozisyonlar, yeni fırsatlar açılabilir. Kulüpteki insanlar duruma "Bu Pep değil" diye bakmıyorlar. Onlar buna: "Bu, ligi bir kez daha kazanmak ve takım olarak ne kadar güçlü olduğumuzu göstermek için bir fırsat" diye bakıyorlar».

Sizce Maresca, Pep'in başarısını tekrarlayabilir mi?

«Manchester City»de yeni bir dönem başlıyor ve Maresca'nın her kararı tüm dünya futbolu tarafından yakından takip edilecek.

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Sizce Maresca kadrodaki ana yıldızları değiştirmeyi göze almalı mı, yoksa Pep'in hazır taktiğini sürdürmesi mi daha iyi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtin!

Manchester CityEnzo MarescaJoleon LescottPep Guardiola
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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