Karpuzları «koruyan» kedi internet yıldızı oldu

Tayland'da yaşayan Pearl adlı kedi, son derece ciddi bakışları ve benzersiz görünümüyle sosyal medyanın gerçek bir yıldızı haline geldi. Karpuzların arasında sanki çok önemli bir görev yapıyormuş gibi oturduğu fotoğrafları, milyonlarca kullanıcının dikkatini çekiyor.

Aslında Pearl, gerçek bir karpuz çiftliğinde yaşıyor. Hasat zamanı karpuzların yanında neredeyse hiç kıpırdamadan oturmasıyla ünlü. Ciddi bakışları ve «işine odaklanmış» hali pek çok kişiyi eğlendiriyor.

Sosyal medya kullanıcıları, Pearl'ün kaşları çatıkmış gibi görünen kararlı yüz ifadesine esprili yorumlar yaparak ona «Karpuz Baş Müfettişi» unvanını verdiler. Birçok kişi fotoğraflarına komik yorumlar bırakarak kediyi internetteki en çalışkan «çalışanlardan» biri olarak adlandırıyor.