40 yaşında Milan'ın güvenini kazandı: Modrić yeni sözleşme imzaladı

·37·Spor
40 yaşında Milan'ın güvenini kazandı: Modrić yeni sözleşme imzaladı

Luka Modrić, 40 yaşında olmasına rağmen üst düzey futboldan ayrılmaya niyetli değil. Hırvat orta saha oyuncusu, Milan ile yeni bir sözleşme imzalamaya yakın ve kulüp onu bir sezon daha kadroda tutmaya karar verdi.

İnsider Nicolò Schira'nın bilgilerine göre taraflar temel şartlarda anlaştı. Yeni anlaşma, Modrić'in kariyerindeki son büyük sözleşmelerden biri olabilir.

Sözleşme 2027 yılına kadar geçerli olacak

Daha önce Milan ve Luka Modrić'in 2027 yazına kadar sürecek bir sözleşme üzerinde tam anlaşmaya vardığı bildirilmişti.

Schira'nın yazdığına göre yeni anlaşma imzalanmak üzere. Ancak kulüp henüz görüşmelerin sonucunu resmen açıklamadı.

Sözleşme detayları

Bilgi

Futbolcu

Luka Modrić

Yaş

40

Yeni sözleşme süresi

2027 yazına kadar

Yıllık maaş

4,5 milyon Euro

Anlaşma resmileşirse, Hırvat futbolcu en az bir sezon daha İtalya liginde forma giyecek.

Modrić'in maaşı ne kadar olacak?

Kaynağa göre Modrić, yeni sözleşme kapsamında yıllık 4,5 milyon Euro maaş alacak.

Bu rakam, Milan'ın oyuncunun tecrübesine, sahadaki etkisine ve takım içindeki liderlik özelliklerine hala büyük değer verdiğini gösteriyor.

40 yaşındaki orta saha oyuncusu her maçta ilk 11'de başlamasa bile, top kontrolü, oyunu okuma yeteneği ve büyük maçlardaki tecrübesi takım için kritik öneme sahip.

İlk sezonunda 37 maçta oynadı

Luka Modrić, 2025 yazında Milan'a katılmıştı. İlerleyen yaşına rağmen ilk sezonunda takımın en aktif oyuncularından biri haline geldi.

Tüm kulvarlarda:

  • 37 maçta sahaya çıktı;

  • 2 gol attı;

  • 3 asist yaptı.

Bu rakamlar, Modrić'in İtalyan futbolunun temposuna hızlı uyum sağladığını ve sezon boyunca takıma düzenli katkı verdiğini kanıtlıyor.

Milan onu neden tutuyor?

Modrić'in kulüp için önemi sadece gol ve asistlerle sınırlı değil. Oyun temposunu kontrol etme, genç oyunculara yol gösterme ve baskı altında doğru karar verme konusunda büyük bir tecrübeye sahip.

Milan kadrosundaki genç orta saha oyuncuları için böyle bir futbolcuyla antrenman yapmak bile önemli bir okul niteliğinde.

Bu nedenle yeni sözleşme, kulübün sadece saha içi sonuçları değil, takım içindeki dengeyi ve liderliği de gözettiği anlamına geliyor.

40 yaş — son mu yoksa yeni bir aşama mı?

Birçok futbolcu bu yaşa gelmeden kariyerini noktalıyor. Modrić ise hala Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde oynayarak üst düzey rekabet etmeye devam ediyor.

Şimdi asıl soru, yeni sezonda da eskisi kadar istikrarlı oynayıp oynayamayacağı. Resmi açıklamadan sonra sözleşmenin diğer detaylarının da belli olması bekleniyor.

Sizce Milan, 40 yaşındaki Modrić ile sözleşme uzatarak doğru bir karar mı veriyor? Fikrinizi yorumlarda belirtin.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lionel Messi Arjantin milli takımında yeni bir rolde: «Usta Yoda» misyonu başlıyorLionel Messi Arjantin milli takımında yeni bir rolde: «Usta Yoda» misyonu başlıyorBugün, 02:36Tottenham sezon öncesi turnesine yıldızlarından yoksun gidiyor: Kulusevski ve Kudus kadroda yokTottenham sezon öncesi turnesine yıldızlarından yoksun gidiyor: Kulusevski ve Kudus kadroda yokBugün, 02:19Kevin De Bruyne ve Antonio Conte arasındaki gerilim: Napoli direktörü duruma açıklık getirdiKevin De Bruyne ve Antonio Conte arasındaki gerilim: Napoli direktörü duruma açıklık getirdiBugün, 01:58Yann Diomande için transfer savaşı: Avrupa devleri 100 milyon avroyu gözden çıkardıYann Diomande için transfer savaşı: Avrupa devleri 100 milyon avroyu gözden çıkardıBugün, 01:55Erivan'da kritik gün: İki Özbek boksör final için ringe çıkıyorErivan'da kritik gün: İki Özbek boksör final için ringe çıkıyorBugün, 00:12Darwin Nunez MLS yolunda: Atlanta United transfer görüşmelerine başladıDarwin Nunez MLS yolunda: Atlanta United transfer görüşmelerine başladıDün, 23:56
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...