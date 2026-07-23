40 yaşında Milan'ın güvenini kazandı: Modrić yeni sözleşme imzaladı

Luka Modrić, 40 yaşında olmasına rağmen üst düzey futboldan ayrılmaya niyetli değil. Hırvat orta saha oyuncusu, Milan ile yeni bir sözleşme imzalamaya yakın ve kulüp onu bir sezon daha kadroda tutmaya karar verdi.

İnsider Nicolò Schira'nın bilgilerine göre taraflar temel şartlarda anlaştı. Yeni anlaşma, Modrić'in kariyerindeki son büyük sözleşmelerden biri olabilir.

Sözleşme 2027 yılına kadar geçerli olacak

Daha önce Milan ve Luka Modrić'in 2027 yazına kadar sürecek bir sözleşme üzerinde tam anlaşmaya vardığı bildirilmişti.

Schira'nın yazdığına göre yeni anlaşma imzalanmak üzere. Ancak kulüp henüz görüşmelerin sonucunu resmen açıklamadı.

Sözleşme detayları Bilgi Futbolcu Luka Modrić Yaş 40 Yeni sözleşme süresi 2027 yazına kadar Yıllık maaş 4,5 milyon Euro

Anlaşma resmileşirse, Hırvat futbolcu en az bir sezon daha İtalya liginde forma giyecek.

Modrić'in maaşı ne kadar olacak?

Kaynağa göre Modrić, yeni sözleşme kapsamında yıllık 4,5 milyon Euro maaş alacak.

Bu rakam, Milan'ın oyuncunun tecrübesine, sahadaki etkisine ve takım içindeki liderlik özelliklerine hala büyük değer verdiğini gösteriyor.

40 yaşındaki orta saha oyuncusu her maçta ilk 11'de başlamasa bile, top kontrolü, oyunu okuma yeteneği ve büyük maçlardaki tecrübesi takım için kritik öneme sahip.

İlk sezonunda 37 maçta oynadı

Luka Modrić, 2025 yazında Milan'a katılmıştı. İlerleyen yaşına rağmen ilk sezonunda takımın en aktif oyuncularından biri haline geldi.

Tüm kulvarlarda:

37 maçta sahaya çıktı;

2 gol attı;

3 asist yaptı.

Bu rakamlar, Modrić'in İtalyan futbolunun temposuna hızlı uyum sağladığını ve sezon boyunca takıma düzenli katkı verdiğini kanıtlıyor.

Milan onu neden tutuyor?

Modrić'in kulüp için önemi sadece gol ve asistlerle sınırlı değil. Oyun temposunu kontrol etme, genç oyunculara yol gösterme ve baskı altında doğru karar verme konusunda büyük bir tecrübeye sahip.

Milan kadrosundaki genç orta saha oyuncuları için böyle bir futbolcuyla antrenman yapmak bile önemli bir okul niteliğinde.

Bu nedenle yeni sözleşme, kulübün sadece saha içi sonuçları değil, takım içindeki dengeyi ve liderliği de gözettiği anlamına geliyor.

40 yaş — son mu yoksa yeni bir aşama mı?

Birçok futbolcu bu yaşa gelmeden kariyerini noktalıyor. Modrić ise hala Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde oynayarak üst düzey rekabet etmeye devam ediyor.

Şimdi asıl soru, yeni sezonda da eskisi kadar istikrarlı oynayıp oynayamayacağı. Resmi açıklamadan sonra sözleşmenin diğer detaylarının da belli olması bekleniyor.

Sizce Milan, 40 yaşındaki Modrić ile sözleşme uzatarak doğru bir karar mı veriyor? Fikrinizi yorumlarda belirtin.