NVIDIA ekran kartası fiyatlarını artırmaya hazırlanıyor: Pazarı neler tehdit ediyor?

Grafik işlemci pazarının mutlak lideri olan NVIDIA, yakın zamanda ürünlerinin fiyatlarını yeniden gözden geçirmeyi planlıyor. BenchLife tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket, iş ortaklarını GPU ve bellek modülü paketleri için fiyat artışları konusunda uyardı. Bu değişikliğin sadece yeni nesil cihazları değil, aynı zamanda şu anda piyasada bulunan popüler modelleri de etkilemesi bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

NVIDIA, Asus, MSI ve Gigabyte gibi iş ortaklarına sadece grafik çiplerini değil, aynı zamanda bunlarla uyumlu bellek setlerini de tedarik ediyor. Bu nedenle, GDDR6 ve yeni GDDR7 bellek çiplerinin fiyatlarındaki artış, otomatik olarak hazır ekran kartlarının maliyetinin artmasına yol açacaktır. Bu da son tüketici için mağazalardaki fiyatların yükselmesi anlamına geliyor.

Fiyat artışına neden olan faktörler

Uzmanlar, sorunun sadece bellek çipleriyle sınırlı olmadığını belirtiyor. Son zamanlarda üretim zincirindeki diğer bileşenlerin — soğutma sistemleri, baskı devre kartları ve hatta ambalaj malzemelerinin maliyetleri de önemli ölçüde arttı. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde, ekran kartı fiyatlarını önceki tahminlerden daha fazla yukarı çekebilir.

Özellikle yeni mimariye sahip Blackwell çipleri ve GDDR7 bellek ile donatılmış GeForce RTX 50 serisinin en büyük darbeyi alması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre, 3 GB kapasiteli yeni GDDR7 mikro devreleri, üreticiler için mevcut 2 GB'lık çiplerden yaklaşık üç kat daha pahalıya mal oluyor. Eğer bu bilgiler doğrulanırsa, yüksek kapasiteli belleğe sahip yeni modeller oldukça pahalı bir segmente dönüşecek.

Pazara etkisi

Kullanıcılar ve oyuncular için bu gelişme doğal olarak olumsuz bir haber. NVIDIA ürünleri ağırlıklı olarak ithalat yoluyla temin edildiğinden, küresel pazardaki herhangi bir fiyat değişikliği yerel mağazalardaki fiyatları doğrudan etkileyecektir. Şu anda satışta olan GeForce RTX 40 serisi ve gelecekteki GeForce RTX 50 Super modellerinin de zamlanma ihtimali yüksek.

Özetle, NVIDIA tarafından uygulanan bu fiyat politikası, tüm bilgisayar donanımı pazarında zincirleme bir reaksiyona neden olabilir. Yeni teknolojilere geçiş sürecinde üretim maliyetlerinin artması, tüketicilerin bütçesini zorlayacak gibi görünüyor. Şirket henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da, pazar katılımcıları fiyatlardaki bir sonraki "sıçramaya" hazırlanıyor.