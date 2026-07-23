Ford ve Apple iş birliği: Geleceğin elektrikli araçları Apple Maps ile donatılacak

·36·Teknoloji
Ford ve Apple iş birliği: Geleceğin elektrikli araçları Apple Maps ile donatılacak

ABD'li otomotiv devi Ford, yeni nesil elektrikli araçlarında (EV) Apple teknolojilerinden kapsamlı bir şekilde yararlanmayı planlıyor. Şirket, Apple tarafından sunulan yeni MapKit for Automotive yazılım araç setini kendi sistemine entegre eden ilk ortak oldu. Bu adım, Ford için sadece yazılımı iyileştirmekle kalmayıp, aynı zamanda Tesla gibi rakiplerle olan teknolojik yarışta üstünlük sağlama yolunda stratejik bir tercih olarak görülüyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

Apple Maps artık sadece iPhone ekranını araç monitörüne yansıtan bir CarPlay işlevi değil, elektrikli aracın araç içi bilgisayarına derinlemesine entegre edilmiş bir navigasyon sistemi haline geliyor. Bu yenilik, Ford'un 2027 yılında piyasaya sürülmesi beklenen ve fiyatı yaklaşık 30.000 dolar olan orta boy elektrikli pikabında ilk kez görücüye çıkacak. Söz konusu model, Ford'un tamamen yeni evrensel EV platformu (UEV) üzerine inşa edilecek.

Teknolojik imkanlar ve verimlilik

Apple Maps entegrasyonu, sürücülere bir dizi kolaylık sunuyor. Sistem, gerçek zamanlı trafik yoğunluğu, trafik kazaları ve detaylı haritaları göstermenin yanı sıra elektrikli araçlar için özel rotalar hesaplıyor. En önemlisi, navigasyon sistemi aracın batarya durumuyla bağlantı kurarak, şarj istasyonuna ulaşana kadar bataryayı optimal sıcaklığa getirme (preconditioning) işlevini de yönetiyor. Bu da şarj süresini önemli ölçüde kısaltıyor.

Ford, bu iş birliği sayesinde BlueCruise sürücü destek sistemini de geliştirmeyi hedefliyor. Apple Maps verilerine dayalı olarak çalışan güncellenmiş BlueCruise, otoyollarda aracı tam kontrol etme, giriş ve çıkış şeritlerinden bağımsız olarak geçiş yapabilme yeteneğine sahip olacak. Şirket, 2028 yılına kadar "gözleri yoldan ayırarak" sürüş yapma seviyesinde bir otonomluğa ulaşmayı amaçlıyor.

Yeni üretim felsefesi

Ford, asırlık geleneklerinden vazgeçerek elektrikli araç üretiminde yeni bir yaklaşım benimsiyor. Yeni platform sadece pikaplar için değil, sedan, crossover ve hatta ticari vanlar için de temel oluşturacak. Üretim sürecinde alüminyum döküm (unicasting) kullanımı, parça sayısını azaltıp montaj sürecini hızlandırıyor; bu da nihayetinde elektrikli araç fiyatlarının düşmesine katkı sağlıyor.

Apple ve Ford arasındaki bu ticari anlaşmanın şartları açıklanmasa da uzmanlar bunu, otomotiv sektöründe yazılımın artan öneminin bir kanıtı olarak değerlendiriyor. Apple Maps sistemi, akıllı ev teknolojileriyle de bağlantı kurabiliyor. Örneğin, sürücü evine yaklaştığında garaj kapılarını açma ve ışıkları yakma gibi işlemleri otomatik olarak gerçekleştirme imkanı sunuluyor.

Elektrikli araçlara olan ilginin arttığı bir dönemde, Ford gibi markaların Apple ile iş birliği yaparak uygun fiyatlı ve akıllı modeller üzerinde çalışması, gelecekte yerel tüketiciler için de modern teknolojilere erişim imkanlarını genişleteceği öngörülüyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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