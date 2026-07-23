Xiaomi, elektrikli araçlar için batarya değişim istasyonları ağı kuruyor

Çinli teknoloji devi Xiaomi, otomotiv işini yeni bir seviyeye taşımayı planlıyor. Şirket, elektrikli araçlar için sadece şarj cihazları değil, aynı zamanda hızlı batarya değişim istasyonları (battery swap) ağı kurmaya hazırlanıyor. Bu adım, kullanıcıların uzun süre şarj beklemek yerine birkaç dakika içinde tam dolu bir bataryaya sahip olmalarını sağlayacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, Xiaomi bünyesindeki Hanxing Venture Capital yan kuruluşu, Zhejiang Xinglixing New Energy Technology şirketinin hissedarları arasına katıldı. Bu anlaşmanın ardından şirketin kayıtlı sermayesi 130 milyon yuana ulaştı. Bu yatırımın, Xiaomi'nin küresel otomobil stratejisinin önemli bir parçası olması bekleniyor.

Teknolojik iş birliği ve yeni fırsatlar

Zhejiang Xinglixing New Energy Technology şirketi, 2024 yılının Şubat ayında kurulmuş olup elektrikli araç bileşenleri, batarya sistemleri ve en önemlisi batarya değişim istasyonu teknolojileri konusunda uzmanlaşmıştır. Xiaomi, bu iş birliği sayesinde ekosistemini genişleterek Tesla ve NIO gibi rakipleriyle altyapı konusunda rekabet etmeyi hedefliyor.

Batarya değişim teknolojisi, özellikle büyük şehirlerde ve uzun mesafe yolculuk yapan sürücüler için oldukça kullanışlıdır. Genellikle bir elektrikli aracı şarj etmek 30 dakikadan birkaç saate kadar sürerken, özel istasyonlarda bataryayı otomatik olarak değiştirme süreci sadece 3-5 dakika sürmektedir. Bu süre, geleneksel akaryakıt istasyonlarındaki bekleme süresiyle neredeyse aynıdır.

Xiaomi otomobillerinin geleceği

Xiaomi, daha önce menzili artırılmış yeni Xiaomi Pengcheng modelini duyurmuştu. Bu otomobilin bu yılın Ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Yeni kurulacak istasyon ağı, tam olarak bu yeni nesil elektrikli araçlara hizmet vermek üzere tasarlanacaktır.

Xiaomi ürünlerine olan ilginin yüksek olduğu pazarları göz önüne alırsak, markanın otomotiv sektöründeki bu tür büyük projelerinin gelecekte bölgemizdeki elektrikli araç altyapısını da etkileyebileceği söylenebilir. Şirket şu an için ana odağını Çin iç pazarına çevirmiş olsa da, batarya değişim ağının küresel ölçekte standartları değiştirmesi bekleniyor.

Özetle Xiaomi, sadece gadget'lar değil, ulaşım alanında da tamamen bağımsız ve yenilikçi bir ekosistem yaratmaya çalışıyor. Batarya değişim istasyonları, elektrikli araç kullanımındaki en büyük engel olan şarj süresini ortadan kaldırmada belirleyici bir rol oynayacaktır.