Lenovo, Sıradışı Ekrana Sahip ThinkCentre X Hepsi Bir Arada Bilgisayarını Tanuttu

·40·Teknoloji
Lenovo, Sıradışı Ekrana Sahip ThinkCentre X Hepsi Bir Arada Bilgisayarını Tanuttu

Bilgisayar teknolojileri pazarında yenilikçi çözümleriyle tanınan Lenovo, ThinkCentre X AIO Aura Edition adlı yeni hep bir arada bilgisayarını uluslararası pazara sundu. Bu cihazın en temel özelliği, geleneksel monitörlerden kökten farklı olan ve profesyonel kullanıcılara yeni imkanlar sunan ekran formatıdır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Cihazın 27,6 inçlik ekranı 16:18 en-boy oranına sahip. Üreticinin belirttiğine göre, böyle bir format üst üste konulmuş iki adet A4 kağıt boyutuna eşdeğer bir çalışma alanı yaratır. Bu durum özellikle belgelerle çok çalışan analistler, yazılımcılar ve tasarımcılar için dikey yönde daha fazla bilgiyi görebilme imkanı sunar.

Teknik İmkanlar ve Performans

ixbt.com verilerine göre, ThinkCentre X hepsi bir arada bilgisayarın baz modeli Intel Core Ultra 5 325 işlemcisi ile donatılmıştır. Ayrıca cihazda 16 GB kapasiteli LPDDR5X RAM ve 512 GB SSD depolama alanı mevcuttur. Daha yüksek performans isteyenler için Intel Core Ultra X7 368H işlemcisi ve Intel Arc B390 dahili grafik kartına sahip konfigürasyonlar da sunulmaktadır.

Ekran teknolojisine gelecek olursak, 2560 x 2880 piksel çözünürlüğe sahip bir IPS paneldir. Monitör 60 Hz yenileme hızını destekler ve 300 nit parlaklık sağlar. Renk doğruluğu açısından DCI-P3 renk uzayının yüzde 98'ini kapsar, bu da grafik işleme sürecinde renklerin doğal çıkmasını garanti eder.

Depolama sistemi konusunda Lenovo mühendisleri genişletme imkanını da unutmamışlar. Cihaza 2 TB'a kadar PCIe Gen5 standartında SSD takmak mümkündür. Bunun dışında kullanıcılar ek olarak bir adet daha M.2 2280 formatında depolama birimi ekleme imkanına sahip olacaklar ki bu da büyük hacimli verilerle çalışan uzmanlar için çok önemlidir.

Fiyat ve Pazardaki Yeri

Söz konusu sıra dışı hepsi bir arada bilgisayarın başlangıç fiyatı yaklaşık 2300 dolar olarak belirlenmiştir. Her ne kadar bu fiyat orta segmentten yüksek olsa da, cihazın benzersiz form faktörü ve yüksek kaliteli üretimi onu profesyonel ofis ekipmanları arasına yerleştiriyor.

Özetle, Lenovo ThinkCentre X AIO Aura Edition pazardaki standart 16:9 veya 21:9 formatlı monitörlerden sıkılan ve iş verimliliğini artırmak isteyenler için harika bir alternatiftir. İki monitör yerine tek bir bütün ve dikey olarak genişletilmiş ekranda çalışmak, modern iş yerinin organize edilmesinde yeni bir trend haline gelebilir.

LenovoThinkCentreHepsi Bir AradaIntel Core UltraTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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