Specialized Hafif ve Ultra Güçlü S-Works Turbo Levo R Elektrikli Bisikletini Tanuttu

ABD'li ünlü Specialized şirketi, yeni premium sınıf elektrikli dağ bisikleti S-Works Turbo Levo R Ultralight modelini tanıttı. Bu yeni ürün, üreticinin serisindeki en hafif tam süspansiyonlu modellerden biri haline geldi. Ağırlığının sadece 18 kg civarında olmasına rağmen teknik imkanlarıyla pek çok modern hafif otomobille rekabet edebiliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bisikletin temeli olarak yeni FACT 11 karbon kadro seçildi. Mühendisler üzerine GENIE marka özel bir süspansiyon sistemi yerleştirdiler; bu sistem kullanıcıya hareket geometrisini kendi isteğine göre ayarlama imkanı tanıyor. ixbt.com bilgilerine göre ön süspansiyon 140 mm, arka kısım ise 130 mm mesafede darbe emme özelliğine sahip, bu da zorlu dağ yollarında yüksek düzeyde konfor sağlıyor.

Güç ve Teknik İmkanlar

S-Works Turbo Levo R Ultralight modelinin en şaşırtıcı yönü güç ünitesidir. Her ne kadar hafifletilmiş bir model olsa da tam boyutlu Specialized S-Works 3.1 elektrik motoru monte edilmiştir. Bu motor 111 N·m tork üretir; bu gösterge bazı küçük hacimli otomobillerin gücüne eşittir. Maksimum gücü ise 850 W (1,15 beygir gücü) teşkil etmektedir.

Alıcılar ihtiyaçlarına göre iki farklı batarya kapasitesinden birini seçebilirler: 600 veya 840 Wh. Üreticinin belirttiğine göre bisiklet tek şarjla 4,4 saate kadar otonom hareket edebilir. Elbette bu gösterge yol arazi yapısına ve seçilen destek moduna göre değişebilir. Uzun mesafeli yolculuklar için ek 280 Wh harici batarya da sunulmaktadır.

Akıllı Teknolojiler ve Güvenlik

Modern gadget'lar gibi bu bisiklet de gelişmiş dijital sistemlerle donatılmıştır. Gidon kısmında tüm önemli bilgileri gösteren 2,2 inç Mastermind ekranı yer almaktadır. Ayrıca özel mobil uygulama üzerinden ayarları yönetme ve Apple Find My hizmeti yardımıyla bisikletin konumunu belirleme imkanı mevcuttur.

Şarj sistemi de kendine has bir zekaya sahiptir. 12 amperlik akıllı şarj cihazı birkaç modda çalışır. Özellikle bataryanın hizmet ömrünü uzatmak için şarjı yüzde 80'de sınırlama fonksiyonu veya ihtiyaç duyulduğunda hızlı şarj modu mevcuttur.

Premium kategorideki bu Specialized S-Works Turbo Levo R Ultralight modeli şimdilik sadece Satin Carbon renginde satışa çıktı. Fiyatı 13 bin ABD dolarını buluyor ve şirketin resmi sitesi üzerinden sipariş verilebilir. Böyle bir fiyat ve teknik göstergeler bu modeli amatörler için değil, profesyonel sporcular ve teknoloji meraklıları için özel bir seçenek haline getiriyor.