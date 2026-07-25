Çin'de Beyin-Bilgisayar Arayüzleri Alanında Büyük Bir Sıçrama Gerçekleştirildi

·41·Teknoloji
Çin'de Beyin-Bilgisayar Arayüzleri Alanında Büyük Bir Sıçrama Gerçekleştirildi

Çinli bilim insanları, nöro-arayüz teknolojisini yeni bir aşamaya taşıyan devrim niteliğinde bir sistem tanıttı. Dünyada ilk kez, farklı bölgelerde bulunan binlerce insanın elektroensefalogram (EEG) verilerini eş zamanlı olarak toplama imkânı yaratıldı. Bu keşfin, yapay zeka modellerini insan beyni sinyalleri temelinde eğitmekte yeni bir çağ başlatması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

CCTV televizyon kanalının haberine göre, bu yeni teknoloji beyin ve bilgisayar arasındaki iletişimi araştırmak ve nörosistemleri geliştirmek için özel olarak tasarlandı. Bu zamana kadar bu tür deneyler sınırlı ölçekte, yani sadece birkaç düzine gönüllünün katılımıyla gerçekleştirilmekteydi. Artık binlerce katılımcının verilerini aynı anda kaydetme imkânı ortaya çıktı.

Teknolojik Engeller Nasıl Aşıldı?

Proje mühendisleri bu sonuca ulaşmak için son derece karmaşık iki sorunu çözmek zorunda kaldı. Birincisi, EEG sinyallerini kaydeden ekipmanların boyutu önemli ölçüde küçültüldü, ancak bu durum ölçüm doğruluğunu olumsuz etkilemedi. Bu, cihazları günlük yaşamda kullanım için daha uygun hale getirdi.

İkinci ve en önemli sorun ise verileri senkronize etmekti. Katılımcılar farklı şehir ve bölgelerde olduğundan, ağdaki gecikmelere rağmen tüm cihazların milisaniye hassasiyetle aynı anda çalışması sağlandı. Bu, yapay zeka için son derece doğru ve kaliteli bir veri tabanı oluşturulmasına hizmet ediyor.

Nörosistemlerin Geleceği İçin Yeni Bir Kaynak

Uzmanların görüşüne göre, günümüzde nöro-arayüzler alanındaki temel sorun kaliteli EEG verilerinin yetersizliğidir. ChatGPT gibi evrensel AI modellerini eğitmek için metin, görsel ve videolar devasa hacimlerde toplanmışken, insan beyninin elektriksel aktivitesine dair kayıtlar çok az ve dağınık durumdaydı.

Yeni sistem tek bir seans sırasında binlerce saatlik senkronize EEG kaydı toplama imkânı tanıyor. Bu da yapay zeka algoritmalarını eğitmek için devasa bir veri seti (dataset) oluşturma sürecini birkaç kat hızlandırıyor. Sonuç olarak, gelecekte sadece metin veya görselle sınırlı kalmayıp insan beyni sinyallerini doğrudan analiz edebilen yeni nesil nörosistemler ortaya çıkacak.

İstikbalde bu teknoloji, insanın bilişsel durumunu daha iyi anlayan ve onunla neredeyse doğrudan iletişim kurabilen sistemler yaratmanın önünü açacak. Bu, sadece tıpta değil, aynı zamanda insan ve teknoloji arasındaki etkileşimin tüm alanlarında devrim yaratabilir.

ÇinNöro-arayüzYapay ZekaTeknolojiEEG
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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