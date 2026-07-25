GeForce RTX 5060 Fiyatları Keskin Şekilde Artmaya Başladı: Çin Pazarında Yüzde 16 Artış

·77·Teknoloji
GeForce RTX 5060 Fiyatları Keskin Şekilde Artmaya Başladı: Çin Pazarında Yüzde 16 Artış

Grafik işlemci pazarında yeni bir fiyat dalgasının başladığı görülüyor. Çin'de NVIDIA'nın yeni nesil ekran kartlarının, özellikle GeForce RTX 5060 modellerinin fiyatı birkaç gün içinde önemli ölçüde arttı. Bu değişikliğin yalnızca Asya pazarını değil, küresel teknoloji segmentini de etkilemesi bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un verdiği bilgiye göre, Gigabyte markası altındaki GeForce RTX 5060 Eagle OC SFF 8 GB modeli bir hafta önce 2600–2700 yuan (yaklaşık 400 dolar) civarında satılıyordu. Ancak son günlerde bu cihazın fiyatı 3215 yuana (yaklaşık 475 dolar) ulaştı. Bu, sadece birkaç gün içinde fiyatın yüzde 16 oranında veya tam 75 dolar arttığı anlamına geliyor.

Fiyat Artışının Temel Nedenleri

Uzmanlara göre, bu keskin sıçramanın nedeni NVIDIA'nın ortaklarını GPU ve bellek modüllerinin (GDDR6 ve GDDR7) fiyat artışı konusunda uyarmış olmasıdır. Tedarik zincirindeki maliyet artışı doğrudan nihai ürünün maliyetini etkiliyor.

Bunun yanı sıra, dünya pazarında mikroçip kıtlığı ve bellek çipleri fiyatlarının istikrarlı bir şekilde artması durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Şimdilik fiyat artışları ağırlıklı olarak Çin pazarında gözlemlense de, bu trendin yakında diğer bölgelere de ulaşma olasılığı yüksek.

Küresel Pazara Etkisi ve Özbekistan Segmenti

Karşılaştırma yapmak gerekirse, şu anda ABD pazarında GeForce RTX 5060 kartlarını hâlâ 350 dolar civarında bulmak mümkün. Ancak lojistik ve üreticilerin yeni fiyat politikası nedeniyle Batı pazarlarında da önümüzdeki haftalarda fiyatların gözden geçirilmesi bekleniyor.

Özbekistan'daki teknoloji mağazaları ve perendeciler ağırlıklı olarak BAE ve Çin pazarlarına dayanıyor. Bu nedenle Çin'deki fiyat değişimleri yerel pazardaki ekran kartı fiyatlarını da doğrudan etkileyebilir. Bilgisayar toplamayı planlayan kullanıcılar için bunun hoş olmayan bir haber olması doğaldır.

Şimdilik NVIDIA resmi olarak küresel fiyat artışlarıyla ilgili bir açıklama yapmadı, ancak pazar katılımcıları kıtlık ve hammadde fiyatlarının artışı fonunda ucuzlama beklememek gerektiğini vurguluyor. Önümüzdeki aylarda GeForce RTX 50 serisinin diğer modelleri de benzer baskı altında kalabilir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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