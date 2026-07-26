Behruz Karimov kariyerini İsviçre'de sürdürmeye yakın

Özbekistan millî takımının 18 yaşındaki savunmacısı Behruz Karimov'un kariyerinde yeni ve önemli bir sayfa açılabilir. Dünya Kupası'ndaki performansının ardından Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken futbolcu, İsviçre ekibi Lugano ile sözleşme imzalamak üzere.

Evrakların önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor

Gazeteci Narzulla Saydullayev'in aktardığı bilgiye göre, Surxon savunmacısı kariyerine İsviçre liginde devam etmeye çok yakın.

Taraflar arasındaki anlaşmada temel meselelerin çözüldüğü ve kalan resmi işlemlerin kısa sürede tamamlanacağı tahmin ediliyor. Ardından Karimov'un Lugano kadrosuna katılması bekleniyor.

Şimdilik Lugano ve Surxon kulüplerinden resmi bir transfer açıklaması gelmedi. Bu nedenle sözleşme imzalanana kadar transfer tamamlanmış sayılmaz.

Dünya Kupası, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti

Behruz Karimov, Özbekistan millî takımıyla 2026 Dünya Kupası'nda boy göstererek büyük sahneye çıkma fırsatı yakaladı.

Mundial'in ardından genç savunmacıyla Avrupa'dan birçok takımın ilgilendiği haberleri yayılmıştı. Daha önce Fransa'nın Lens kulübünün de onu takip ettiği belirtiliyordu. Şimdi ise oyuncunun kariyerine İsviçre'de devam etme ihtimali oldukça arttı.

18 yaşındaki Karimov sağ bek pozisyonunda görev yapıyor. Yaşı, hızı ve büyük turnuvada edindiği tecrübe, Avrupa kulüplerinin en önemli ilgi odaklarından biri olmasını sağladı.

Lugano nasıl bir kulüp?

Lugano, İsviçre futbolunun köklü kulüplerinden biridir. 28 Temmuz 1908'de kurulan kulüp, ülkenin en üst liginde mücadele etmektedir.

Takım, 2026/27 sezonunda UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başladı. İsviçre ekibi bu turda Kosova temsilcisi Dukagjini ile çift maç oynuyor.

Karimov için böyle bir kulübe transfer olmak:

Avrupa futboluna adapte olmak;

yüksek tempolu bir ligde tecrübe kazanmak;

Avrupa kupası maçlarında boy göstermek;

millî takımdaki yerini sağlamlaştırmak için önemli bir fırsat sunabilir.

Genç savunmacının önünde büyük bir fırsat var

Behruz Karimov'un olası transferi Özbekistan futbolu açısından da büyük önem taşıyor. Özellikle 18 yaşındaki bir oyuncunun erkenden Avrupa'ya açılması, gelişimine büyük katkı sağlayacaktır.

Ancak bundan sonrası sözleşme şartlarına, yeni lige adaptasyona ve ilk 11 rekabetinde kendini nasıl kanıtlayacağına bağlı. Avrupa'nın kapıları aralanıyor ancak orada kimse formayı hediye etmeyecektir; futbolun en sert gerçeği de budur.

Sizce Behruz Karimov Lugano'da ilk 11 oyuncusu olabilecek mi?