Mourinho, Vinícius'un geleceği hakkında kesin kararını verdi

Real Madrid'deki geleceği belirsizliğini koruyan Vinícius Júniorile İngiliz devleri yakından ilgileniyor. Ancak Madrid ekibinin yeni teknik direktörü José Mourinho, Brezilyalı yıldız konusunda kulüp yönetimine kesin bir talimat verdi.

Mourinho, Vinícius'u bırakmak istemiyor

The Telegraph'ın haberine göre, José Mourinho yaz transfer döneminde Vinícius Júniorün Real Madrid'den ayrılmasına karşı çıktı.

Portekizli çalıştırıcı, kulüp yönetimine takımın kilit oyuncularını elinde tutmak istediğini bildirdi. Mourinho, Vinícius'u yeni sezondaki planlarının merkezinde görüyor.

Teknik direktörün duruşu net: Vinícius satış listesine konulmamalı.

Şu an için Real Madrid ile ilgilenen kulüpler arasında resmi bir müzakere süreci başlamış değil. Ancak Arsenal'in Brezilyalı hücum oyuncusunu kadrosuna katma isteğinin ciddi olduğu belirtiliyor.

Arsenal yıldız transferi planlıyor

İngiliz basınına göre Arsenal, Vinícius'u hücum hattını güçlendirmek için ana adaylardan biri olarak görüyor.

Londra ekibi, oyuncunun transferiyle ilgili ilk bilgileri talep etti. Ancak bu olası transfer henüz başlangıç aşamasında ve kulüpler arasında kapsamlı bir görüşme yapılmadı.

Bununla birlikte, daha önceki haberlerde Liverpool'un da Vinícius'un sözleşme durumunu yakından takip ettiği ifade edilmişti. Ancak şu an için en ciddi ilginin Arsenal tarafından gösterildiği kaydediliyor.

Sözleşme konusu Real Madrid'i zorluyor

Vinícius Júniorün Madrid ekibiyle mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor. Yeni sözleşme görüşmelerinde henüz nihai bir anlaşmaya varılamaması, oyuncunun geleceği hakkındaki soru işaretlerini artırıyor.

Taraflar sözleşmeyi uzatmazsa, Brezilyalı futbolcu 2027 yazında serbest oyuncu olarak kulüpten ayrılabilir. Bu nedenle Real Madrid yönetimi zor bir kararla karşı karşıya:

yeni ve uzun vadeli bir sözleşme imzalamak;

oyuncuyu 2026 yazında yüksek bir bonservis bedeliyle satmak;

veya Mourinho'nun talebini kabul ederek onu bir sezon daha takımda tutmak.

Ancak yeni teknik direktörün tutumu, kulübün transfer planlarını tamamen değiştirebilir.

Vinícius'un piyasa değeri ne kadar?

26 yaşındaki Vinícius Júnior, Real Madrid'e 2018 yazında Brezilya'nın Flamengo kulübünden transfer oldu.

Transfermarkt portalı, 5 Haziran 2026 tarihli güncellemesinde oyuncunun piyasa değerini 140 milyon avro olarak belirledi. Mevcut sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor.

Brezilyalı hücum oyuncusu, Madrid ekibinin kilit isimlerinden biri haline geldi ve kulüple birlikte büyük başarılara imza attı. Bu nedenle olası transferi, yaz döneminin en pahalı hamlelerinden biri olabilir.

Mourinho, Real Madrid'e büyük hedeflerle döndü

Real Madrid, 11 Haziran 2026 tarihinde José Mourinho'nun teknik direktörlük görevine getirildiğini resmen açıkladı. Portekizli çalıştırıcı ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalandı ve kendisi 13 Temmuz'da görevine başladı.

Mourinho'nun yeni projesini Vinícius, Kylian Mbappé ve Jude Bellingham gibi yıldızların etrafında kurmayı planladığı bildiriliyor. Bu nedenle Brezilyalı oyuncunun gidişine konulan engel, basit bir transfer kararı değil, teknik direktörün gelecek sezon stratejisi olarak değerlendiriliyor.

Şimdi asıl soru şu: Real Madrid, Vinícius ile yeni sözleşme konusunda anlaşabilecek mi, yoksa oyuncunun geleceği büyük bir transfer krizine mi dönüşecek?