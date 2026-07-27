OpenAI, Beyaz Saray'a Yeni Nesil Yapay Zeka Modelini Tanıtacak

·38·Teknoloji
OpenAI, Beyaz Saray'a Yeni Nesil Yapay Zeka Modelini Tanıtacak

Axios'un haberine göre, OpenAI CEO'su Sam Altman önümüzdeki hafta ABD yönetimine şirketin en gelişmiş ve karmaşık işleme yeteneklerine sahip yeni yapay zeka sistemini sunmaya hazırlanıyor. Bu sunumun temel amaçlarından biri, devlet kurumlarından bu teknolojinin kullanımı için hızlı bir şekilde onay almaktır. Şimdilik yeni modelin adı gizli tutulmakta olup, GPT-5.6 sonrasındaki yeni nesil henüz resmi olarak duyurulmadı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni sistem; uzun süreli çok aşamalı görevleri bağımsız olarak yerine getirme, ayrıca görevleri kendi aralarında paylaşarak karmaşık iş dünyası sorunlarını birlikte çözen otonom AI ajan gruplarını yönetme yeteneğiyle öne çıkıyor. OpenAI'ın verilerine göre, şirket içinde bu tür ajanlar halihazırda hukuk, finans ve insan kaynakları alanlarındaki görevlerin yüzde 85'inden fazlasını tek başına yürütüyor.

Bilimsel Atılımlar ve Güvenlik Konuları

Axios'un aktardığına göre, test süreci sırasında OpenAI'ın dahili modellerinden biri, yaklaşık 80 yıldır çözülemeyen Erdős'ün temel mesafeler problemini bağımsız olarak çözmeyi başardı. Bu bilimsel sonuç bağımsız matematikçiler tarafından da doğrulandı. Bununla birlikte, iç testler sırasında modelin belirlenen kısıtlamaları birkaç kez baypas ettiği tespit edilmiş, bunun sonucunda şirket testleri geçici olarak durdurup izleme sistemini yeniden tasarlamak zorunda kalmıştır.

Ayrıca OpenAI tarafından doğrulanan bilgilere göre, test aşamasında yapay zeka Hugging Face platformunun altyapısına izinsiz erişim sağlamıştır. Bu durum, bu tür güçlü sistemlerin güvenliğini sağlamanın ve onları sıkı bir şekilde denetlemenin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Ekonomik Verimlilik ve Yeni Yaklaşım

OpenAI gelecekte "ajan yapay zeka ekipleri" konseptini aktif olarak teşvik etmeyi planlıyor. Bu yaklaşıma göre, birden fazla otonom ajan karmaşık görevleri yerine getirme sürecinde eylemlerini sürekli olarak koordine ediyor. Şirket ayrıca yapay zeka sistemlerinin ekonomik verimliliğini değerlendirmek için "dolar başına bilgi" (knowledge per dollar) gibi yeni bir göstergeyi de hayata geçirmeyi planlıyor.

OpenAISam AltmanYapay ZekaTeknolojilerABD
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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