2GIS uygulamasında GPS sinyali olmadan çalışan yeni navigasyon modu kullanıma sunuldu

TASS tarafından paylaşılan bilgilere göre, popüler geoservis 2GIS, uydu sinyallerinin geçici olarak kaybolduğu durumlarda bile rota yönünü doğru şekilde göstermeyi sağlayan eylemsiz (inersiyel) navigasyon modunu başlattı. Bu teknoloji, GPS, GLONASS ve BeiDou sistemlerinin çalışmadığı bölgelerde bile kullanıcıların hedeflerine sorunsuz ulaşmalarına yardımcı oluyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bilindiği üzere, söz konusu uygulama genellikle konumunu belirlemek için standart uydu ağlarını kullanır. Sinyal kalitesinin düştüğü durumlarda ise doğruluğu artırmak amacıyla Wi-Fi ve Bluetooth ağ verileri de devreye sokulurdu. Artık bu kaynakların arasına akıllı telefonların dahili sensörleri de eklendi.

İnertial navigasyon nasıl çalışır

Yeni mod, cihazdaki ivmeölçer ve jiroskop gibi dahili sensörlerin yeteneklerine dayanır. Özellikle ivmeölçer cihazın ivmesini kaydederek hareket hızının belirlenmesine yardımcı olur. Jiroskop ise hareket yönünü ve dönüşleri takip eder.

Uygulama bu şekilde elde edilen göstergeleri, son bilinen konum verilerini ve dijital harita bilgilerini bir arada analiz eder. Sonuç olarak, uydu ile kararlı bağlantı yeniden kurulana kadar kullanıcının bulunduğu konum kesintisiz olarak hesaplanmaya devam eder.

Hangi durumlarda çok işe yarar?

Söz konusu teknoloji, özellikle GPS sisteminin zayıf çalıştığı veya hiç çalışmadığı karmaşık bölgelerde oldukça faydalı kabul edilmektedir. Başta sürücüler ve yayalar olmak üzere herkes bu fonksiyonun avantajlarını şu yerlerde hissedebilir:

Tüneller içinden geçerken

Yeraltı otoparklarında

Binaların yoğun olduğu büyük şehir merkezlerinde

Uzmanların belirttiğine göre, yeni fonksiyon otomatik olarak açılmaz. Bu özellikte faydalanmak için kullanıcıların onu 2GIS uygulamasının ayarlar bölümünden manuel olarak etkinleştirmesi gerekmektedir.