Xiaomi iki yeni uygun fiyatlı projektörü tanıttı

Xiaomi markası, Çin pazarında Redmi Projector 5 ve Redmi Projector 5 Pro adlı yeni uygun fiyatlı projektör modellerini resmen tanıttı. Ixbt.com'un haberine göre her iki cihaz da Full HD kalitesinde görüntü sunabiliyor ve gelişmiş otomatik ayar sistemleriyle dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Redmi Projector 5'in özellikleri

Temel Redmi Projector 5 modeli, 400 lümen (CVIA standardına göre) parlaklık sunuyor ve 120 inçe kadar ekran boyutunda görüntü oluşturabiliyor. Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri, 360 derece dönebilen dahili metal standı. Bu stand, görüntünün yalnızca duvara değil, doğrudan tavana da yansıtılmasını sağlıyor.

Görüntü otomatik olarak lazer algılama sensörü, otomatik odaklama ve trapez distorsiyonu düzeltme sistemiyle ayarlanıyor. Teknik özellikler açısından cihaz, 1 GB RAM ve 32 GB dahili depolama ile donatılmış.

Pro sürümünün avantajları

Redmi Projector 5 Pro modeli ise daha yüksek performans arayan kullanıcılara hitap ediyor. CVIA standardına göre parlaklığı 1000 lümene kadar çıkıyor ve 120 Hz yenileme hızını destekliyor. Projektörde kapalı optik modül ve tamamen cam lens kullanılmış. Xiaomi, bunun önceki nesil cihazlara kıyasla görüntü netliğini yaklaşık %10 artırdığını belirtiyor.

Pro sürüm, MediaTek MT9660 işlemci üzerine kurulmuş ve 2 GB RAM ile 64 GB flash depolama sunuyor. Ayrıca stand sayesinde açı 150 dereceye kadar rahatça ayarlanabiliyor. Cihazın ses sistemi, Dolby Audio teknolojisini destekleyen iki adet 10 watt gücünde hoparlör ve pasif radyatörlerden oluşuyor.

Çin pazarındaki fiyatlar da alıcılar için uygun seviyede: standart Projector 5 modeli yaklaşık 999 yuan (145 dolar) fiyatla sunulurken Pro sürümü 1899 yuan (280 dolar) fiyatla satışa çıkıyor.