İngiltere Futbol Federasyonu sahaların çevresindeki sert duvarları yasakladı

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), kapsamlı bir güvenlik incelemesinin ardından futbol sahalarının çevresinde sert bariyer duvarların kullanılmasını resmen yasakladı. Goal.com’un haberine göre bu önemli karar, eski Arsenal altyapı oyuncusu Billi Vigar’ın yaşadığı trajik olayın ardından alındı ve futbolcuların hayatını korumayı amaçlıyor. Goal.com haber veriyor.

Hatırlanacağı üzere 21 yaşındaki futbolcu, Eylül 2025’te Chichester City formasıyla Wingate and Finchley’ye karşı oynanan alt lig maçında saha kenarındaki bariyere çarparak ağır bir beyin travması geçirmişti. Bu korkunç olayın ardından bağımsız sağlık ve güvenlik uzmanları, 2026/27 sezonu öncesinde özel bir inceleme gerçekleştirdi.

Yeni güvenlik gereklilikleri ve altyapı değişiklikleri

Uzmanların sonuçlarına göre, bundan böyle Ulusal Lig sistemi kapsamındaki erkekler müsabakalarında (1–6. seviyeler) ve Kadınlar Ulusal Ligi’nde (3–4. seviyeler) maçların oynandığı sahaların çevresinde tuğla, blok veya betondan yapılmış sert bariyerlere izin verilmeyecek. Bu karar nedeniyle ülkedeki birçok kulüp, yeni güvenlik standartlarına uyum sağlamak için altyapısını kapsamlı biçimde değiştirmek zorunda kalacak.

FA’nın resmi açıklamasında, mevcut tüm tuğla, beton veya blok bariyerlerin mümkün olan en kısa sürede kaldırılması gerektiği belirtildi. Yapısal nedenlerle yıkılmaları mümkün değilse bariyerlerin özel koruyucu malzemelerle kaplanması zorunlu olacak. Bu gerekliliklerin yerine getirilmesi için belirlenen süreler, kulüplere önemli bir sorumluluk yüklüyor.

Kamuoyu baskısı ve önleyici tedbirler

Buna rağmen FA, gereklilikler tamamen uygulanana kadar güvenliği sürekli değerlendiren ve gerekli değişiklikleri belirli bir süre içinde gerçekleştirme planı bulunan kulüplerin şimdilik maçlarına devam etmesine izin verdi. Bu karar, futbol camiası ve taraftarların yıllardır sürdürdüğü talep ve itirazların ardından alındı.

Billi Vigar’ın trajik ölümünün ardından taraftarlar ve futbolcular, saha çevresindeki tuğla duvarların tamamen yasaklanmasını talep eden özel bir dilekçe yayımladı ve dilekçe 4 binden fazla imza topladı. Ayrıca Haziran 2023’te hükümet ile Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA), ülkedeki yönetim organlarına başvurarak oyuncu güvenliğine sorumlu bir yaklaşım sergilenmesini talep etti.