Automattic’in Mesh uygulaması Android için çıktı

WordPress.com’un kurucusu Automattic’e ait kişisel müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemi Mesh artık Android kullanıcılarının da hizmetinde. Uygulama, kullanıcıların kişisel ve profesyonel ağlarındaki kişileri güvenli bir şekilde takip etmesine, iletişim bilgilerine notlar eklemesine ve onlarla ne zaman iletişime geçmesi gerektiğini hatırlamasına olanak tanıyor. TechCrunch.com’un haberine göre.

ixbt.com ve TechCrunch’a göre Android sürümü, işletim sisteminin temel özelliklerine uyarlanmış ve bölünmüş ekran ile açılır pencere modlarını destekliyor. Bu sayede kullanıcılar, e-posta veya mesajlaşma uygulamalarında çalışırken Mesh’e hızlıca erişebiliyor. Uygulama ayrıca tabletler ve katlanabilir cihazlar için klavye kısayolları, uygulama içi arama, Android duvar kâğıdına uyum sağlayan Material You renklerinde widget’lar ve cihazlar arasında gerçek zamanlı senkronizasyon sunuyor.

Beeper entegrasyonu ve gelecek planları

Şirketin daha geniş planları, gelecekte Mesh’i Automattic’in evrensel mesajlaşma uygulaması Beeper ile daha sıkı şekilde entegre etmeyi öngörüyor. Bu iki uygulama şu anda da belirli ölçüde birlikte çalışıyor: Kullanıcılar Beeper üzerinden bir metin taslağı hazırlayabiliyor veya uygulama içindeki bağlantıları kullanarak Mesh profiline geçebiliyor. Gelecekte her iki ürünün kullanıcılarının ilişkilerini yönetmesine yardımcı olacak ek yapay zekâ özelliklerinin eklenmesi planlanıyor.

Mesh’in kurucu ortaklarından Zachary Hamed’in belirttiğine göre bazı kullanıcıların on, yirmi veya elli binlerce bağlantısı bulunuyor ve bunların her biriyle kişisel olarak iletişim kurmak karmaşık bir görev. Bu nedenle Nexus AI şu anda ilk test aşamasından geçiyor. Sistem, belirli bir şirkette kimi tanıdığınızı, belirli bir şehirde kimin yaşadığını veya belirli bir alanda kimin uzman olduğunu belirlemeye yardımcı oluyor.

Gizlilik ve kullanım amaçları

Şirketin açıklamasına göre Mesh’te saklanan kişisel veriler reklam amaçlarıyla kullanılmıyor ve üçüncü taraflarla paylaşılmıyor. Bunun nedeni, uygulamanın doğrudan abonelik modeliyle çalışması. İlk 1 000 kişi için hizmet ücretsiz sunuluyor; sınırsız kişi ve ek özellikler için ücretli tarifeler bulunuyor.

Günümüzde Mesh müşterilerinin yaklaşık yüzde 70’i uygulamayı iş amaçlarıyla kullanıyor. Uygulamanın kurucusu Matthew Achariam’a göre Mesh, büyük ekipleri yöneten yöneticiler veya yakın bağlantılarından oluşan ağlarını korumak isteyen kişiler için oldukça kullanışlı. Bununla birlikte geliştiriciler sıradan tüketicilerin ihtiyaçlarını da göz ardı etmiyor; çünkü iş kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu kolaylıklar bireysel kullanıcılar için de aynı ölçüde faydalı.