Hindistan’da SpaceX Raptor motoruna benzeyen yeni roket motoru tanıtıldı

Hindistan merkezli Astrobase Space Technologies şirketi, modern roket teknolojisindeki en karmaşık tasarımlardan birine dayanan, metan yakıtlı Everest motorunu tanıttı. ixbt.com’un haberine göre bu motor, 80 ton-kuvvet düzeyinde ilan edilen itkiyi üretme kapasitesine sahip ve geliştirilmesinin uzay teknolojileri pazarındaki rekabeti daha da artırması bekleniyor. Haberi Ixbt.com aktarıyor .

Tam akışlı gazlaştırma teknolojisi

Yeni Everest motorunun çalışma prensibi, oksijen ve metan kullanımına ve bileşenleri tamamen gazlaştıran kapalı çevrimli bir tasarıma (Full-Flow Staged Combustion, FFSC) dayanıyor. Bildirildiğine göre Elon Musk’a ait SpaceX şirketi de Starship roketlerinde kullanılan Raptor motorlarında aynı prensipten yararlanıyor.

Motor tasarımı iki özel gaz jeneratörü içeriyor. Bunlardan birinde yakıtın küçük bir bölümü fazla oksitleyiciyle yakılırken, diğerinde bunun tersi oran kullanılıyor. Böylece yakıt ve oksitleyici, ana yanma odasına doğrudan gaz hâlinde ulaşıyor.

Gelecekteki testler ve planlanan uçuşlar

Bu teknolojik yaklaşım, yanma odasının boyutunu önemli ölçüde küçültmeye, yanma süreçlerini hızlandırmaya ve motorun verimliliği ile özgül itki değerlerini artırmaya olanak tanıyor. Bu da modern roket teknolojisinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Astrobase Space Technologies temsilcilerinin planına göre yeni Everest motorunun ilk ateşleme testlerinin birkaç ay içinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. İlerleyen dönemde bu motorun orta sınıf, yeniden kullanılabilir bir fırlatma roketine monte edilmesi planlanıyor.

Uzmanların tahminlerine göre bu yeniden kullanılabilir roketin ilk başarılı uçuşunun 2028’den önce gerçekleşmesi beklenmiyor. Şirket uzmanları şu anda test süreçlerine hazırlık çalışmalarını yoğun biçimde sürdürüyor.