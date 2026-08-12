Pilotlardan birinin uyuşturucu etkisi altında uçağı kullandığı ortaya çıktı

·48·Dünya
Pilotlardan birinin uyuşturucu etkisi altında uçağı kullandığı ortaya çıktı

Hindistan’ın Air India havayoluna ait uçak, uçuş sırasında aniden yaklaşık 90 metre alçaldı. İlk başta bunun türbülans nedeniyle meydana geldiği tahmin edildi. Ancak daha sonra pilotlardan birinin uçuş sırasında uyuşturucu etkisi altında olduğu ortaya çıktı.

Olay, 4 Ağustos’ta Phuket–Yeni Delhi seferini yapan Airbus A320neo uçağında meydana geldi. Uçağın ani alçalması sonucu 20 yolcu ve 4 mürettebat üyesi yaralandı. Yaralılardan 17’si hastaneye kaldırıldı.

Durum daha ciddi bir hâl alabilirdi, ancak yardımcı pilot zamanında kontrolü ele aldı. Uçağın kontrolünü sağlayarak Yeni Delhi’ye güvenli bir şekilde indirdi.

Şu anda olayın tüm ayrıntıları inceleniyor. Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı olayla ilgili soruşturma yürütüyor.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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