Form Energy, 100 saatlik pil üretimi için 750 milyon dolar topladı

Enerji sektörünün yenilikçi girişimlerinden Form Energy, Batı Virginia'daki üretim kapasitesini genişletmek amacıyla 750 milyon dolar yatırım aldığını açıkladı. ixbt.com'a göre bu finansal başarı, yapay zekâ veri merkezlerinin hızla inşa edilmesinin enerji depolama sistemlerine olan talebi keskin biçimde artırdığının bir başka açık kanıtı. Bu haberi Techcrunch.com bildir iyor.

Bu yılın ilk üç ayında ABD'de toplam kapasitesi 9,7 gigavat-saat olan enerji depolama tesisleri kuruldu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %32 daha fazla. Piyasadaki pillerin çoğu enerjiyi en fazla birkaç saat sağlayabilirken Form Energy tarafından geliştirilen demir-hava pilleri, 100 saate kadar güç sağlama kapasitesine sahip.

Uzun süreli enerji depolama teknolojisinin avantajları

Uzun süreli enerji depolama sistemleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında ortaya çıkan kesintilerin giderilmesinde önemli bir rol oynar. Bu yıl ABD'de yeni elektrik üretim kapasitesinin %90'ından fazlasının yenilenebilir kaynaklardan gelmesi bekleniyor. Form Energy, pillerinde pahalı lityum, kobalt ve nikel yerine daha ucuz demir kullandığı için büyük miktarda elektriği çok daha düşük maliyetle depolayabiliyor.

Pil içinde demir, deşarj sırasında oksitleniyor ve şarj edildiğinde yeniden eski hâline dönüyor. Başka bir deyişle pil, enerji sağlarken demiri paslandırıyor ve ardından bu süreci tersine çeviriyor. Bu benzersiz yaklaşım, şirketin büyük müşteriler çekmesini sağladı. Örneğin Google, Minnesota'da maliyeti yaklaşık 1 milyar dolar olan ve kısmen dev bir 30 gigavat-saatlik Form piliyle desteklenecek yeni bir veri merkezi inşa ediyor.

Veri merkezleri ve elektrik talebi

ABD'de son yıllarda ilk kez elektrik talebi artıyor ve bunun başlıca nedeni veri merkezleri. Uzmanların tahminlerine göre veri merkezleri, 2035'e kadar ülkede üretilen tüm elektriğin yaklaşık %20'sini tüketerek enerji kullanımlarını dört katına çıkaracak. Xel Energy ve FuturEnergy Ireland gibi büyük kamu hizmeti şirketleri de Form Energy'nin müşterileri arasında yer alıyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre girişimin ticari projelere ilişkin mevcut sipariş portföyü 80 gigavat-saatlik enerji depolama kapasitesine ulaştı ve yıl başına kıyasla dört kat arttı. Şirketin ABD merkezli tedarik zinciri, güvenliğin sağlanmasında önemli bir rol oynuyor: ham maddelerin yaklaşık %80'i ABD'den, geri kalanı ise Avrupa ve Asya'dan tedarik ediliyor.

G Serisi finansman turuna T. Rowe Price liderlik etti. Sequoia Capital, Janus Henderson, Franklin Templeton, Breakthrough Energy Ventures ve çok sayıda diğer önde gelen yatırım fonu ile girişim sermayesi şirketi de tura katıldı. Bu durum, geleceğin enerji altyapısını oluştururken bu tür teknolojilerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.