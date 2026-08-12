Tesla, Teksas'ta 10 Milyar Dolarlık Güneş Paneli Fabrikası Kurmayı Planlıyor

·40·Teknoloji
Tesla, Teksas'ta 10 Milyar Dolarlık Güneş Paneli Fabrikası Kurmayı Planlıyor

Tesla, ABD'nin Teksas eyaletinde dev bir güneş paneli fabrikası kurmayı planlıyor. ixbt.com'un haberine göre, Houston'ın güneybatısında yer alması beklenen bu büyük sanayi tesisinin değerinin 10,1 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor ve tesisin enerji piyasasında önemli bir rol oynaması bekleniyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Project Crystal Sun olarak adlandırılan proje kapsamında, eyalet yönetiminden vergi teşvikleri almak için ilgili belgeler sunuldu. Şirket temsilcileri, bu teşviklerin sağlanmaması hâlinde projenin 37 yıllık vergi yükümlülüğünün yaklaşık 1,1 milyar dolar olmasının beklendiğini belirtti.

Tesla yönetimi, şu anda fabrikayı kurmak için ABD'nin diğer eyaletlerindeki alternatif bölgeleri de incelediğini açıkladı. Buna rağmen Teksas'taki bu alan, değerlendirilen başlıca konumlardan biri olmayı sürdürüyor.

İstihdam ve İnşaat Planları

Belgelere dayanarak, yeni tesisin faaliyete geçmesinin bölgede 9700 kalıcı istihdam yaratabileceği söylenebilir. Bu durum, yerel ekonomi için önemli bir itici güç oluşturacak.

Projenin inşaat çalışmalarına bu yıl başlanması ve 2028'e kadar tamamen tamamlanması planlanıyor. İlk güneş panellerinin 2029'da üretim bandından çıkması bekleniyor; bu da yenilenebilir enerji ekipmanı üretimini önemli ölçüde artıracak.

Teknolojik Hedefler ve Gelecekteki Olanaklar

Şirket, sunduğu belgelerde gelecekte üretilecek güneş panellerinin yeryüzündeki tesisler için mi yoksa uydular için mi tasarlandığına dair net bilgi vermedi. Ancak Tesla CEO'su Elon Musk'ın uzay tabanlı veri merkezlerinin geliştirilmesine özel ilgi gösterdiği biliniyor.

Fabrikanın yıllık üretim kapasitesi henüz kamuoyuna açıklanmadı. Bununla birlikte Tesla, daha önce 2028'e kadar yalnızca ABD'de 100 gigawatt üretim kapasitesine ulaşmayı planladığını açıklamıştı.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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