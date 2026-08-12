Kurtlara Karşı "Koyun Zırhı": Çiftçiler Neden Tepki Gösterdi? (Video)

Avrupa'da kurt popülasyonunun artması ve çiftlik hayvanlarına saldırıların çoğalması üzerine Avusturyalı mucit Rudolf Schaubach beklenmedik ve olağandışı bir çözüm önerdi. Villach'ta yaşayan uzman, üç yıllık emeğin ürünü olarak koyunları kurt ısırıklarından koruyan özel bir "zırh" prototipi geliştirdi.

Ancak mucit tarafından Alpler'deki çiftliklerde test edilen bu "zırh", yetiştiriciler ve sektör uzmanları arasında sert tartışmalara yol açtı.

"Bir kez ısıran kurt bir daha saldırmaz": İcattaki mantık nedir?

Rudolf Schaubach'ın fikri oldukça basit: Hayvana fazladan ağırlık yapmayan ve serbest hareket etmesini engellemeyen, keskin dikenlerle kaplı hafif plastik bir ağ zırh yaratmak. Mucit, kurdun böyle bir zırhı ısırdığında şiddetli acı hissedeceğini ve tekrar saldırma fikrinden vazgeçeceğini belirtiyor.

"Kurt son derece akıllı ve sezgisi kuvvetli bir yırtıcıdır. Eğer ilk denemesinde dikenli plastikle karşılaşıp acı çekerse, koyunu ikinci kez ısırmaya çalışacağını düşünmüyorum", dedi Avusturyalı mucit yerel medyaya verdiği röportajda.

Çiftçiler ve Uzmanlar Şüpheci: "Pratik Değil ve Tehlikeli!"

Mucidin iyimser görüşlerine rağmen, yetiştiriciler ve tarım kuruluşları bu fikri kesin bir dille reddediyor. Onlara göre bu tür zırhlar hem finansal açıdan hem de hayvanların güvenliği açısından tamamen etkisizdir.

Hayvan Sağlığına Tehdit: Yaklaşık 1000 koyuna sahip çiftçi Rene Krüger, koyun yünlerinin zamanla plastik ağa dolanacağını ve bunun hayvana eziyet edeceğini belirtiyor. Dahası, kurtlar akıllı yırtıcılar olarak taktiklerini değiştirip korumasız bacak veya baş bölgelerine saldırabilir.

Ekonomik Olarak Faydasız: Aşağı Saksonya Tarımsal Üretim Derneği temsilcisi Gina Stramp, yüzlerce veya binlerce koyundan oluşan bir sürüye tek tek plastik ağ giydirmenin finansal ve fiziksel olarak kesinlikle imkansız olduğunu ifade etti.

Mucit Eleştirilere Nasıl Yanıt Verdi?

Rudolf Schaubach kendisine yöneltilen eleştirileri reddederek insanların projeyi gerçekte test etmeden, sadece fotoğraflara bakarak değerlendirdiğini söyledi. Test sürecinde birkaç gün boyunca ağı takarak gezen koyunun hiçbir sorun yaşamadan beslendiğini ve özgürce hareket ettiğini vurguladı.

Bununla birlikte, Avusturya'daki yoğun itirazlar ve tartışmalar nedeniyle Schaubach yerel testleri geçici olarak durdurmak zorunda kaldı. Şu anda "koyun zırhını" başka ülkelerde test etme imkanları arıyor.

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