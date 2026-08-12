Cuktech, İki Cihazı Şarj Eden Ekranlı Kabloyu Tanıttı

Cuktech, kullanıcıların günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçlayan yeni ve özgün bir aksesuarı, dahili ekranı ve aynı anda iki cihazı şarj etme özelliği bulunan modern bir şarj kablosunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. ixbt.com’un haberine göre bu cihaz, teknik özellikleri ve tasarım çözümleriyle piyasadaki benzer ürünlerden belirgin biçimde ayrılıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Markanın önceki ürünlerinde olduğu gibi yeni kablo da yüksek kaliteli örgülü bir kaplamaya sahip. Bu yapı, mekanik dayanıklılığı ve uzun kullanım ömrünü garanti ediyor. Üretici, bu gadget’ı geliştirirken özellikle üç önemli özelliğe vurgu yapmış. Bu özelliklerin her biri kullanım sürecini daha konforlu ve güvenli hâle getirmeyi amaçlıyor.

Teknik özellikler ve işlevsellik

İlk olarak yeni nesil kablo, popüler Mi Home ekosistemine doğrudan bağlanma işlevine sahip olacak. Bu sayede kullanıcılar, akıllı ev ortamındaki diğer cihazlarla entegrasyon sağlayabilecek ve süreçleri daha kolay yönetebilecek.

İkinci olarak mühendisler, aynı anda iki farklı cihazı şarj etme özelliği sunmuş. Kullanıcılar artık fazla kablolara ve ayrı adaptörlere ihtiyaç duymadan, tek bir kabloyla iki gadget’ı da aynı anda şarj edebilecek.

Akıllı ekran ve mevcut özellikler

Üçüncü olarak kablonun gövdesine kompakt ve kullanışlı bir mini ekran doğrudan yerleştirilmiş. Kullanıcılar bu ekran üzerinden mevcut şarj gücünü ve diğer önemli parametreleri gerçek zamanlı olarak takip edebilecek.

Günümüzde modern teknoloji pazarı, tüketicilere yalnızca işlevsel değil, aynı zamanda şeffaf ve kullanımı kolay cihazlar sunmaya çalışıyor. Cuktech’in sunduğu bu tür yeni çözümler, günlük gadget kullanımını daha ileri bir seviyeye taşımaya yardımcı oluyor.