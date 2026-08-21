Siber güvenlik uzmanlarını sahte konferansla kandırmaya çalıştılar

·2·Teknoloji
Siber güvenlik uzmanlarını sahte konferansla kandırmaya çalıştılar

Siber güvenlik alanındaki uzmanları hedef almak, bu gruptaki kişilerin her türlü saldırıyı hızla ortaya çıkarma becerisine sahip olması nedeniyle hackerlar için çoğu zaman başarısızlıkla sonuçlanır. Buna rağmen kısa süre önce kimliği belirsiz saldırganlar, ABD'deki büyük Black Hat ve Def Con güvenlik konferansları öncesinde sahte bir kripto para etkinliği kılığında bazı uzmanları kandırmaya çalıştı. Bu konuda TechCrunch.com haber veriyor.

TechCrunch ve Huntress güvenlik şirketinin verilerine göre dolandırıcı, önde gelen bir kripto haber sitesinin çalışanı gibi davranarak sosyal medyadaki X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden kurbanları aradı. Saldırgan, potansiyel hedeflerle herkese açık yanıtlar ve doğrudan mesajlar (DM) aracılığıyla iletişim kurarak Google Docs belgeleri üzerinden kötü amaçlı yazılım yüklemelerini sağlamaya çalıştı.

Sahte etkinlik ve karmaşık tuzak

Huntress uzmanlarının yayımladığı ayrıntılara göre şirket çalışanlarından biri bu şüpheli faaliyeti fark etti ve dolandırıcıların gerçek amacını anlamak için iletişimi sürdürdü. Saldırganlar bozuk İngilizceyle yazışarak etkinliğe katılma planlarıyla ilgilendi ve tanınmış bir kripto kaynağı tarafından düzenlendiği iddia edilen özel bir konferanstan söz etti.

Bunun ardından iletişim sırasında sahte konferansın planlama belgesi olarak gösterilen yasal bir Google Docs bağlantısı gönderildi. Belgede, kullanıcıyı kandırmak amacıyla belgenin sözde şifrelendiğini ve korunduğunu bildiren özel bir yan panel (sidebar) yer alıyordu. Asıl amaç, hedefi dolandırıcının verdiği sahte şifreleme anahtarını girmeye zorlamaktı.

Kötü amaçlı yazılımları yayma yöntemleri

Huntress'ın analizine göre anahtarın girilmesi, kullanıcının hangi işletim sistemini kullandığına bağlı olarak macOS veya Windows için tasarlanmış kötü amaçlı yazılımların yüklenmesine yol açan sürecin başlangıcıydı. Saldırgan, yan paneli güvenilir göstermek için Google App Script platformunu kullandı. Bu platform, geliştiricilerin Google Docs arayüzünü menüler ve panellerle özelleştirmesine olanak tanıyor.

Saldırı sırasında hacker şu kötü amaçlı araçları dağıtmaya çalıştı:

  • Apple bilgisayarlar için tasarlanmış bilgi hırsızı infostealer yazılımı
  • Windows için özel olarak yeniden tasarlanmış bir uzak masaüstü izleme aracı
  • Sahte Ledger kripto para cüzdanı yükleyicisi
Kampanyayı düzenleyen hesabın sahibi, TechCrunch'ın yorum talebine yanıt vermedi. Devlet destekli hackerlar veya Kuzey Koreli gruplar daha önce de siber güvenlik uzmanlarını hedef almış olsa da bu girişim, yasal Google hizmetleri ve belgelerinin kullanılması nedeniyle biraz daha inandırıcıydı. Google şu ana kadar bu olay veya benzer kampanyalar hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

Siber GüvenlikGoogle DocsHackerlarKripto ParaKötü Amaçlı Yazılım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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