Uçağa 'bağlanan' saç krizi: Erling Haaland büyük bir havayolu şirketine dava açtı

Manchester City'nin yıldız forveti Erling Haaland, Norveç'in ünlü havayolu şirketi Norwegian Air Shuttle'a karşı dava açtı. Golcü oyuncunun bu sert kararının arkasında, şirketin yaratıcı olduğunu düşündüğü ancak izinsiz gerçekleştirdiği reklam kampanyası yatıyor.

The Touchline tarafından yayınlanan habere göre, havayolu şirketi bilet satışlarını artırmak amacıyla yıldız futbolcunun kişisel markasını ve dış görünüşünü yasa dışı yollarla kullandı.

Reklamda ne yer alıyordu?

Havayolu pazarlamacıları, reklam filminde Haaland'ın dünyaca ünlü, kendine has saç modelini fotomontaj yardımıyla doğrudan uçak görselinin üzerine yerleştirdiler:

Görselin üzerine ise övgü olarak: "Hiç bu kadar Norveçli görünmemiştik!" şeklinde iddialı bir slogan yazıldı.

Böylece şirket, futbolcunun kişisel imajı üzerinden uçak bileti reklamı yapmış oldu.

Ancak bu reklam için ne Haaland'dan ne de onun medya haklarını yöneten ekibinden izin alındı. İmaj haklarının kaba bir şekilde ihlal edildiğini gören forvet, konuyu yasal yollarla çözmek için mahkemeye başvurdu.

Sahada ise durdurulamaz bir verimlilik

Mahkeme krizine rağmen Erling, sahada gerçek bir gol makinesi olmaya devam ediyor. Forvet, 2026/2027 sezonunun başlangıcında "Manchester City" formasıyla çıktığı 7 maçta rakip filelere tam 7 gol atarak harika bir performans sergiliyor.