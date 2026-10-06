Brezilya'da dev afiş hava balonuna takılarak parçalandı (video)

·5·Dünya
Brezilya'da dev afiş hava balonuna takılarak parçalandı (video)

Brezilya'da bir hava balonuna bağlı dev afiş, yükselme sırasında engellere takılarak parçalandı. Olayı gösteren video sosyal medyada yayılarak kullanıcıların dikkatini çekti.

Videoda dev afişin hava balonuna asılı şekilde yavaşça yükseldiği görülüyor. Ancak yeterli yüksekliğe ulaşamadan ağaçlara veya diğer engellere takılarak büyük kumaş parçalarına ayrıldı.

Afişin bazı parçaları havada uçuşarak etrafa dağıldı. Görüntüler, olayı uzaktan izleyenler için oldukça sıra dışı bir manzara oluşturdu.

Sosyal medyada paylaşılan videoya göre, dev afişin hava balonuna asılı yapısı, olayın nedenini anlamayı başlangıçta zorlaştırdı. Bazı kullanıcılar videonun yapay zeka ile oluşturulduğunu düşündü, ancak görüntülerde dev afişin engellere takılıp yırtıldığı net bir şekilde görülüyor.

BrezilyaAfiş YırtılmasıVideo YayılımıYapay ZekaHaberler
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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