Neymar'ın Inter Miami'ye transferi MLS için bir hata olabilir

ABD'nin Inter Miami kulübü çevresinde bir başka yıldız futbolcunun olası transferine ilişkin tartışmalar kızışıyor. Şu sıralar Brezilyalı forvet Neymar'ın eski takım arkadaşları Lionel Messi ve Luis Suarez'in saflarına katılabileceği yönünde haberler yayılmıştı. Ancak eski forvet Giuseppe Rossi, GOAL'e verdiği röportajda bu tür transferlerin Kuzey Amerika liginin sportif seviyesini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bilindiği üzere, son yıllarda Major League Soccer (MLS) şampiyonası, dünyaca ünlü yıldızları cezbederek kendisine olan ilgiyi hızla artırıyor. David Beckham ve Steven Gerrard'dan Zlatan Ibrahimovic ve Wayne Rooney gibi ünlü futbolculara kadar birçok isim Amerikan rüyasını gerçekleştirdi. 2023 yılında ise sekiz kez Altın Top sahibi Lionel Messi de okyanus ötesine giderek lig tarihinin en büyük cazibe merkezi haline geldi ve ardından birçok tanıdık yüz de Miami'ye taşındı.

Goal.com'un haberine göre Neymar, ülkesi Brezilya'daki Santos'ta geçirdiği zorlu dönemin ardından Florida'ya gidebilecek bir sonraki aday olarak gösteriliyor. Pazarlama açısından bakıldığında, Brezilya milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusunu transfer etmek, ligin popülaritesini artırmak için çok güçlü bir adım olarak görülüyor. Ancak şu anda 34 yaşına yaklaşan futbolcu, son dönemde kulüp ve milli takım düzeyinde yaşadığı sakatlıklar ve maç eksikliği nedeniyle zorluklar yaşıyor.

MLS gelişimi ve pazarlama stratejisi

BetBrothers iş birliğiyle röportaj veren eski forvet Giuseppe Rossi, ABD şampiyonasının transfer politikasını sert bir dille eleştirdi. Ona göre MLS yönetimi sadece sansasyon ve pazarlama peşinde koşarak asıl sorunu, yani sahadaki oyun kalitesini unutuyor. Eğer amaç Avrupa'nın beş büyük ligi seviyesine ulaşmaksa, bu yöndeki adımlar çok yavaş atılıyor.

Neymar'ın Lionel Messi ve Luis Suarez ile yeniden aynı takımda buluşması futbolseverler için nostaljik ve ilgi çekici görünebilir. Buna rağmen uzman, bu tür adımların şampiyonanın genel seviyesini yükseltmeye hizmet etmeyeceğini vurguladı. Lig yönetiminin futbolun gerçek standartlarından ziyade sosyal medyadaki tıklanma ve izlenme sayılarına daha fazla odaklanması eleştirildi.

Şimdilik Neymar'ın ABD'ye transferi resmen doğrulanmadı ancak transfer söylentileri durmuyor. Inter Miami kadrosunda yıldızların toplanması takımın ticari başarısını sağlasa da, spor uzmanlarına göre bu yaklaşım uzun vadede şampiyonanın gelişimini engelleyebilir.