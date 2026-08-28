İspanya'da 20 binden fazla kişi domates savaşı düzenledi

İspanya'nın Bunol şehrinde dünyanın en ünlü ve sıra dışı festivallerinden biri olan La Tomatina gerçekleşti. Geleneksel domates savaşında 20 binden fazla kişi yer aldı.

26 Ağustos'ta düzenlenen 79. La Tomatina festivali sırasında katılımcılara 165 tona kadar olgunlaşmış domates atıldı. İspanyol kaynaklarında ise festival için 150 bin kilogram domates hazırlandığı belirtildi.

Bir saatten biraz fazla süren gösteri sonucunda Bunol sokakları kırmızıya boyandı. Domates yüklü kamyonlar şehir merkezinden geçerek katılımcılara ürün dağıttı. Festival sona erdikten sonra sokaklar özel araçlar yardımıyla yıkanarak temizlendi.

La Tomatinatarihi 1945 yılına dayanmaktadır. O yıl şehirdeki bir şenlik sırasında gençler arasında kavga çıkmış ve birbirlerine domates atmaya başlamışlardır. Daha sonra bu olay bir geleneğe dönüşmüştür. Festival, Francisco Franco döneminde bir süreliğine yasaklanmış ancak 1980'lerde yeniden canlandırılarak uluslararası çapta ünlü bir etkinlik haline gelmiştir.

Festival her yıl Ağustos ayının son Çarşamba günü Bunol şehrinde düzenlenmektedir.