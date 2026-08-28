Rodri ve De Bruyne City'ye karşı: Maresca'nın takımı Şampiyonlar Ligi'nde kimlerle oynayacak

·4·Spor
Rodri ve De Bruyne City'ye karşı: Maresca'nın takımı Şampiyonlar Ligi'nde kimlerle oynayacak

2026/2027 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi Manchester Cityiçin oldukça dramatik senaryolar ortaya koydu. Pep Guardiola'nın ayrılışının ardından "Vatandaşlar"ın başına geçen Enzo Maresca kulüp tarihinde sadece ikinci kez bu prestijli kupayı Etihad'a getirmeyi hedefliyor.

2022/2023 üçleme sezonunda Guardiola'nın yardımcısı olan Maresca, artık teknik direktör olarak Avrupa sahnesindeki başarısızlıklara (son iki sezonda Real Madrid'e karşı alınan mağlubiyetler) son vermek zorunda.

Manchester City'nin lig aşamasındaki tüm rakipleri:

Vatandaşlar lig aşamasında toplam 8 zorlu maça çıkacak:

  • Paris Saint-Germain — iç saha

  • Barcelona — deplasman

  • Sporting CP — iç saha

  • Porto — deplasman

  • Napoli — iç saha

  • RB Leipzig — deplasman

  • AEK Atina — iç saha

  • Lens — deplasman

Eski kahramanlara karşı: Rodri ve De Bruyne ile yüzleşme!

Kuranın en büyük sürprizi Manchester Cityefsanelerinin eski takımlarına karşı sahaya çıkacak olmasıydı:

  • Rodri Camp Nou'da City'ye karşı: Geçen hafta 65,4 milyon sterlin karşılığında Barcelona'ya transfer olan İspanyol orta saha oyuncusu, lig aşamasının 2. haftasında 2023 üçlemesini birlikte kazandığı eski takım arkadaşlarına karşı mücadele edecek;

  • Kevin De Bruyne ve Napoli: City'deki dokuz yıllık parlak döneminin ardından Napoli'nin yolunu tutan Belçikalı oyun kurucu, Etihad'a bu kez rakip olarak dönüyor;

  • Son şampiyon PSG: Manchester ekibinin en büyük rakiplerinden biri, Avrupa'nın son şampiyonu olan güçlü Paris Saint-Germain takımı olacak.

Turnuva takvimi ve yeni format

Şampiyonlar Ligi lig aşaması maçları 8 Eylül'den 27 Ocak'a kadar devam edecek. 36 kulüpten oluşan tek bir puan tablosunda:

  • 1–8. sıralar: Doğrudan son 16 turuna katılmaya hak kazanacak;

  • 9–24. sıralar: Play-off turunda mücadele edecek.

Maresca'nın öğrencileri, İngiltere Süper Kupası'nda Arsenal'e karşı alınan mağlubiyet (0:3) ve Premier Lig'in ilk haftasında Bournemouth'a karşı kazanılan zorlu galibiyetin (2:1) ardından uluslararası arenada güçlerini kanıtlamaya hazırlanıyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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