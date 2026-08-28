Amerikalı adam kızıyla bebek arabasında dünya rekorunu kırdı

ABD'li doktor ve eski atlet Steven Biebelhausen, kızı Blake'i özel bir koşu arabasına bindirerek bir millik mesafeyi 4 dakika 17 saniyede tamamladı.

Bu sonuç, 8 Ağustos'ta Cleveland'da düzenlenen Guardian Mile yarışının Stroller Mile kategorisinde kaydedildi. Yarış sırasında kızını Hope Memorial Köprüsü üzerinden taşıyarak koştu.

Biebelhausen'in derecesi henüz resmi bir dünya rekoru olarak onaylanmadı. Ancak bu süre, 2025 yılında Silas Frans tarafından kaydedilen 4 dakika 26,29 saniyelik dereceden yaklaşık 9 saniye daha iyi.

Steven'ın ifadesine göre, kızıyla birlikte bebek arabasında koşma antrenmanlarını tüm yaz boyunca sürdürdü. Yarışta ise Blake babasına destek oldu ve seyircilerin alkışlarından büyük keyif aldı.

En önemlisi, Bibelhausen için bu sadece bir hız denemesi değildi. O, bu yarışı kızıyla birlikte geçirdiği değerli bir zaman dilimi olarak nitelendirdi.

Guinness Dünya Rekorları sonucu resmen onaylarsa, Steven Biebelhausen bebek arabasında çocuğuyla bir mili en hızlı koşan kişi olacak.