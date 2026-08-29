Rusya genelinde korkunç gece: 313 dron saldırısı püskürtüldü, yaralılar var

·14·Dünya
Rusya genelinde korkunç gece: 313 dron saldırısı püskürtüldü, yaralılar var

Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, 29 Ağustos Cumartesi sabahı yaptığı resmi açıklamada, ülke topraklarına düzenlenen yeni ve büyük çaplı insansız hava aracı (İHA) saldırılarına ilişkin verileri paylaştı.

Askeri kurumun resmi raporuna göre, geçtiğimiz gece boyunca Rusya Hava Savunma (Hava Savunma Sistemleri) görevli güçleri tarafından uçak tipi toplam 313 dron durduruldu ve imha edildi.

10'dan fazla bölge ve deniz akvatoryumunda saldırılar

Savunma Bakanlığı'nın raporunda, hedef alınan bölgelerin geniş bir coğrafi kapsama sahip olduğu belirtildi. İnsansız hava araçları şu bölgelerin semalarında düşürüldü:

  • Sınır ve merkez vilayetler: Belgorod, Bryansk, Voronej, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Rostov ve Tula bölgeleri;

  • Merkez ve güney bölgeleri: Moskova bölgesi, Krasnodar Krayı, Kırım ve Tataristan Cumhuriyeti;

  • Su alanları: Azak ve Karadeniz akvatoryumları üzerinde de çok sayıda dron imha edildi.

Rostov bölgesindeki durum: 7 kişi yaralandı

Rostov Bölgesi Valisi Yuri Slyusar, gece saldırılarıyla ilgili bilgi vererek bölgede hasar meydana geldiğini doğruladı:

  • Yaralılar: Dron saldırısı sonucunda yedi vatandaş çeşitli derecelerde yaralandı;

  • Saldırıya uğrayan bölgeler: Ana saldırılar Rostov-na-Donu şehrine ve ayrıca Aksay, Bagayevskiy ve Neklinovskiy ilçelerine gerçekleşti;

  • Acil durum hizmetleri: Olay yerlerinde ilgili acil durum ve tıbbi hizmetlerin çalışmaları devam ediyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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