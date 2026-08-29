Avrupa kışın donacak mı? Gaz depoları boş, kömür fiyatları ise fırladı!

Küresel emtia piyasalarında karmaşık ve çelişkili bir dinamik gözlemleniyor. Petrol fiyatları, İran çevresindeki jeopolitik durum ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarına ilişkin beklentiler nedeniyle düşüş eğilimine girerken, Avrupa Birliği'nde doğal gaz fiyatları tehlikeli derecede yüksek seyretmeye devam ediyor.

Avrupa ülkelerinin ısıtma sezonuna tam olarak hazır olmaması ve yer altı rezervlerinin geçen yıla göre önemli ölçüde düşük olması, kıtada alternatif yakıt olan kömüre olan talebi keskin bir şekilde artırdı.

Petrol piyasası: Varil fiyatı 90 doların altına düştü

Uluslararası piyasalarda "kara altın" kotasyonlarında düşüş kaydedildi:

Fiyat hareketi: Kuzey Denizi'nin Brent gösterge petrol fiyatı hafta boyunca 92,4 dolardan 89,3 dolara geriledi;

Fed ve faiz etkisi: Price Futures Group kıdemli analisti Phil Flynn, ABD Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yıl sonunda faiz artışının mümkün olabileceğine dair açıklamalarının fiyatlardaki düşüşü hızlandırdığını belirtti;

Hürmüz Boğazı ve Venezuela faktörü: İran-Umman anlaşmaları ve boğazın açılacağına dair söylentilerin yanı sıra, Donald Trump'ın Venezuela ile 65 milyar varil rezerve sahip sahalar hakkındaki mega anlaşmaya ilişkin açıklaması, piyasadaki endişeleri geçici olarak hafifletti.

Avrupa'nın gaz tuzağı: Depolar boş, fiyatlar iki kat pahalı

Avrupa'da ısıtma sezonu öncesinde endişeler artıyor:

800 dolarlık baraj: Hollanda'nın TTF borsasında gazın bin metreküp fiyatı 815 dolardan 806 dolara biraz düşse de, tehlikeli 800 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor;

Rezerv açığı: Avrupa şirketleri ithalatı artırmakta geç kaldı. Şu anda depolardaki rezervler, geçen yılın aynı dönemine göre 14 milyar metreküp daha az ;

On milyarlarca dolarlık ek maliyet: Geçen yıla kıyasla teslimat kotasyonları iki katından fazla arttı. Bunun sonucunda Avrupa Birliği, bu sezon gaz ithalatı için on milyarlarca dolar fazladan ödeme yapmak zorunda kalacak.

Kömüre dönüş: Alternatif enerji pahalılaşıyor

Gaz fiyatlarının aşırı yüksekliği, kıta sanayisini yeniden kömüre yönelmeye zorluyor: