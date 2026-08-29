Avrupa kışın donacak mı? Gaz depoları boş, kömür fiyatları ise fırladı!

·2·Dünya
Avrupa kışın donacak mı? Gaz depoları boş, kömür fiyatları ise fırladı!

Küresel emtia piyasalarında karmaşık ve çelişkili bir dinamik gözlemleniyor. Petrol fiyatları, İran çevresindeki jeopolitik durum ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarına ilişkin beklentiler nedeniyle düşüş eğilimine girerken, Avrupa Birliği'nde doğal gaz fiyatları tehlikeli derecede yüksek seyretmeye devam ediyor.

Avrupa ülkelerinin ısıtma sezonuna tam olarak hazır olmaması ve yer altı rezervlerinin geçen yıla göre önemli ölçüde düşük olması, kıtada alternatif yakıt olan kömüre olan talebi keskin bir şekilde artırdı.

Petrol piyasası: Varil fiyatı 90 doların altına düştü

Uluslararası piyasalarda "kara altın" kotasyonlarında düşüş kaydedildi:

  • Fiyat hareketi: Kuzey Denizi'nin Brent gösterge petrol fiyatı hafta boyunca 92,4 dolardan 89,3 dolara geriledi;

  • Fed ve faiz etkisi: Price Futures Group kıdemli analisti Phil Flynn, ABD Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yıl sonunda faiz artışının mümkün olabileceğine dair açıklamalarının fiyatlardaki düşüşü hızlandırdığını belirtti;

  • Hürmüz Boğazı ve Venezuela faktörü: İran-Umman anlaşmaları ve boğazın açılacağına dair söylentilerin yanı sıra, Donald Trump'ın Venezuela ile 65 milyar varil rezerve sahip sahalar hakkındaki mega anlaşmaya ilişkin açıklaması, piyasadaki endişeleri geçici olarak hafifletti.

Avrupa'nın gaz tuzağı: Depolar boş, fiyatlar iki kat pahalı

Avrupa'da ısıtma sezonu öncesinde endişeler artıyor:

  • 800 dolarlık baraj: Hollanda'nın TTF borsasında gazın bin metreküp fiyatı 815 dolardan 806 dolara biraz düşse de, tehlikeli 800 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor;

  • Rezerv açığı: Avrupa şirketleri ithalatı artırmakta geç kaldı. Şu anda depolardaki rezervler, geçen yılın aynı dönemine göre 14 milyar metreküp daha az;

  • On milyarlarca dolarlık ek maliyet: Geçen yıla kıyasla teslimat kotasyonları iki katından fazla arttı. Bunun sonucunda Avrupa Birliği, bu sezon gaz ithalatı için on milyarlarca dolar fazladan ödeme yapmak zorunda kalacak.

Kömüre dönüş: Alternatif enerji pahalılaşıyor

Gaz fiyatlarının aşırı yüksekliği, kıta sanayisini yeniden kömüre yönelmeye zorluyor:

  • Fiyat sıçraması: Antwerp-Rotterdam-Amsterdam (ARA) merkezinden bir aylık teslimatlı kömür fiyatı ton başına 125,2 dolardan 131,5 dolara yükseldi;

  • Kış sınavı: Gaz ve kömür piyasasındaki bu fiyat artışları, Avrupa sanayisi ve halkı için yaklaşan kış sezonunun son derece zor geçeceğinin habercisi.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kiev yakınlarında korkunç patlama: Mühimmat deposu yandı, 27 kişi hayatını kaybettiKiev yakınlarında korkunç patlama: Mühimmat deposu yandı, 27 kişi hayatını kaybettiBugün, 16:3845 yaşındaki bir erkek yüz germe işlemi sırasında hayatını kaybetti45 yaşındaki bir erkek yüz germe işlemi sırasında hayatını kaybettiBugün, 16:04İlk kez yapay zeka yardımıyla beyin tümörü ameliyatı gerçekleştirildiİlk kez yapay zeka yardımıyla beyin tümörü ameliyatı gerçekleştirildiBugün, 15:40Yarasa bir kadının ağzına girmeye çalıştı — doktorlar neye karşı uyarıyor?Yarasa bir kadının ağzına girmeye çalıştı — doktorlar neye karşı uyarıyor?Bugün, 15:30Yıllardır tanıdığı köpek 20 yaşındaki genç kıza saldırdıYıllardır tanıdığı köpek 20 yaşındaki genç kıza saldırdıBugün, 15:22Hırsızlar yüksek hızdaki kamyondan 105 kilogram tavuk eti çaldı (video)Hırsızlar yüksek hızdaki kamyondan 105 kilogram tavuk eti çaldı (video)Bugün, 13:57
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek
20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek
Malezya’daki güzellik yarışmasında podyumda yürüyen tavuk izleyicilerin ilgisini çekti
Malezya’daki güzellik yarışmasında podyumda yürüyen tavuk izleyicilerin ilgisini çekti