Apple, iPhone 18 akıllı telefonları için satış takvimini değiştiriyor

·2·Teknoloji
Apple, iPhone 18 akıllı telefonları için satış takvimini değiştiriyor

Apple'ın geleneksel satış takviminde değişikliğe giderek, gelecekte tanıtılacak iPhone 18 akıllı telefonları için ön sipariş tarihlerini değiştirmesi bekleniyor. MacWorld'ün güvenilir kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, bu yılki takvim ABD'deki anma günü nedeniyle alışılmışın dışında olacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Resmi duyurulara göre, yeni cihazların tanıtılacağı geleneksel sonbahar etkinliği 9 Eylül tarihine planlandı. Ancak ön sipariş sürecinin, her zamanki gibi tanıtımdan sonraki Cuma günü değil, 12 Eylül Cumartesi günü başlayacağı öğrenildi.

Takvim değişikliğinin nedenleri

Bu değişikliğin nedeni, 11 Eylül 2001'de ABD'de gerçekleşen terör saldırısı kurbanlarını anma günüdür. Cuma gününün bu yas gününe denk gelmesi nedeniyle şirket, güvenlik ve etik gerekçelerle satış başlangıcını bir gün ertelemeye karar verdi.

Belirtmek gerekir ki, Apple bu tür bir durumla ilk kez karşılaşmıyor. 2015 yılında da benzer bir durum yaşanmış ve o dönemde iPhone 6s ile iPhone 6s Plus modelleri için ön siparişler aynı nedenle Cumartesi günü açılmıştı.

Beklenen diğer cihazlar

9 Eylül'de gerçekleşecek büyük etkinlikte şirketin sadece ana akıllı telefon serisini değil, aynı zamanda bir dizi önemli cihazı da tanıtması bekleniyor. Bunlar arasında Apple Watch Series 12 ve Watch Ultra 4 akıllı saatleri de yer alıyor.

Ayrıca teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandıran, tarihte ilk kez üretilen katlanabilir tasarımlı iPhone Ultra'nın da aynı etkinlikte gösterilmesi bekleniyor. Ancak bu yenilikçi cihazın satışa çıkış tarihi diğer modellerden farklı olabilir.

Bazı bilgilere göre, ilk katlanabilir akıllı telefon için ön sipariş süreci Eylül ayının ikinci yarısına planlanmış durumda. Bu durum, yeni nesil cihazın üretim ve piyasaya sürülme süreçlerinin aşamalı olarak gerçekleştirileceğine işaret ediyor.

AppleIPhone 18IPhone UltraTeknolojiAkıllı Telefon
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çin'in Long March 6C roketi yörüngede parçalandıÇin'in Long March 6C roketi yörüngede parçalandıBugün, 01:51NASA uzay araştırmalarında yeni bir aşama başlatıyorNASA uzay araştırmalarında yeni bir aşama başlatıyorDün, 23:57Apple, Lukoyl ve Teboil uygulamalarını App Store'dan kaldırdıApple, Lukoyl ve Teboil uygulamalarını App Store'dan kaldırdıDün, 23:26Huawei, tansiyon ölçen Watch D3 akıllı saatini tanıttıHuawei, tansiyon ölçen Watch D3 akıllı saatini tanıttıDün, 18:28Huawei Mate XT 2 akıllı telefonu resmi tanıtım öncesinde sızdırıldıHuawei Mate XT 2 akıllı telefonu resmi tanıtım öncesinde sızdırıldıDün, 17:56Baykonur'da Progress MS-35 kargo uzay aracı yakıt ikmali tamamlandıBaykonur'da Progress MS-35 kargo uzay aracı yakıt ikmali tamamlandıDün, 15:55
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
iPhone 17 Pro Max Akıllı Telefonunda GTA 5 Oyunu Çalıştırıldı
iPhone 17 Pro Max Akıllı Telefonunda GTA 5 Oyunu Çalıştırıldı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Samsung, Eski Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 İçin Güncelleme Yayınladı
Samsung, Eski Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 İçin Güncelleme Yayınladı