Apple, iPhone 18 akıllı telefonları için satış takvimini değiştiriyor

Apple'ın geleneksel satış takviminde değişikliğe giderek, gelecekte tanıtılacak iPhone 18 akıllı telefonları için ön sipariş tarihlerini değiştirmesi bekleniyor. MacWorld'ün güvenilir kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, bu yılki takvim ABD'deki anma günü nedeniyle alışılmışın dışında olacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Resmi duyurulara göre, yeni cihazların tanıtılacağı geleneksel sonbahar etkinliği 9 Eylül tarihine planlandı. Ancak ön sipariş sürecinin, her zamanki gibi tanıtımdan sonraki Cuma günü değil, 12 Eylül Cumartesi günü başlayacağı öğrenildi.

Takvim değişikliğinin nedenleri

Bu değişikliğin nedeni, 11 Eylül 2001'de ABD'de gerçekleşen terör saldırısı kurbanlarını anma günüdür. Cuma gününün bu yas gününe denk gelmesi nedeniyle şirket, güvenlik ve etik gerekçelerle satış başlangıcını bir gün ertelemeye karar verdi.

Belirtmek gerekir ki, Apple bu tür bir durumla ilk kez karşılaşmıyor. 2015 yılında da benzer bir durum yaşanmış ve o dönemde iPhone 6s ile iPhone 6s Plus modelleri için ön siparişler aynı nedenle Cumartesi günü açılmıştı.

Beklenen diğer cihazlar

9 Eylül'de gerçekleşecek büyük etkinlikte şirketin sadece ana akıllı telefon serisini değil, aynı zamanda bir dizi önemli cihazı da tanıtması bekleniyor. Bunlar arasında Apple Watch Series 12 ve Watch Ultra 4 akıllı saatleri de yer alıyor.

Ayrıca teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandıran, tarihte ilk kez üretilen katlanabilir tasarımlı iPhone Ultra'nın da aynı etkinlikte gösterilmesi bekleniyor. Ancak bu yenilikçi cihazın satışa çıkış tarihi diğer modellerden farklı olabilir.

Bazı bilgilere göre, ilk katlanabilir akıllı telefon için ön sipariş süreci Eylül ayının ikinci yarısına planlanmış durumda. Bu durum, yeni nesil cihazın üretim ve piyasaya sürülme süreçlerinin aşamalı olarak gerçekleştirileceğine işaret ediyor.