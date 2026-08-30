Mısır'da 'Hızlı ve Öfkeli' tarzında 100 kg'dan fazla tavuk çalındı (video)

Mısır'da hareket halindeki bir kamyondan büyük miktarda dondurulmuş tavuk eti çalındı. Olayı gösteren videonun sosyal medyada yayılmasının ardından konu geniş çapta tartışıldı. Bu durum RIA Novosti tarafından bildirildi.

Edinilen bilgilere göre hırsızlar, bir kamyonetle hareket ederek kamyona yaklaştı. Yol boyunca aracın kasasından 100 kilogramdan fazla dondurulmuş tavuk etini alıp kendi araçlarına yüklediler.

İlginç olan ise kamyon şoförünün hırsızlığın gerçekleştiğini fark etmemesiydi. Şirket yetkilileri de olaydan ancak video sosyal medyada yayıldıktan sonra haberdar oldu.

Kolluk kuvvetleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayla bağlantılı kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Tavuk etinin hangi amaçla çalındığı ise açıklanmadı.