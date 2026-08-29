Huawei Mate XT 2 akıllı telefonu resmi tanıtım öncesinde sızdırıldı

Tanınmış içeriden öğrenen @UniverseIce, yakında tanıtılması beklenen Huawei Mate XT 2 amiral gemisi akıllı telefonunun yeni görsellerini yayınladı. Bu cihaz, üç katlı katlanabilir yapısıyla teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırıyor ve ixbt.com'a göre yeni model, önceki nesilden kökten farklı olacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yayınlanan renderlara göre, Huawei mühendisleri önceki versiyonda kullanılan çözümden vazgeçerek Samsung Galaxy Z TriFold cihazlarında kullanılan yeni şemaya geçiş yaptı. Bu durum, şirketin katlanabilir cihazlar pazarında daha gelişmiş ve rekabetçi bir tasarıma yöneldiğini gösteriyor.

Dış görünüş ve tasarım değişiklikleri

Yayılan görsellerde Huawei Mate XT 2, çekici bir mor gövdeyle karşımıza çıkıyor. Akıllı telefonun arka panelinin üst kısmında, cihaza özgün ve heybetli bir görünüm kazandıran büyük sekizgen bir ana kamera bloğu bulunuyor.

Ayrıca üreticiler, cihazın arka kapağını özel dokulu bir yapıda tasarladılar. Bu, akıllı telefonun kullanıcının elinden kaymasını önleyerek tutuşu daha konforlu hale getiriyor ve premium hissini güçlendiriyor.

Katlanma mekanizması ve yetenekleri

Cihazın temel özelliği, dönüşüm yeteneğidir. Tamamen açıldığında Huawei Mate XT 2, kompakt bir tablete dönüşerek kullanıcıya geniş ekran imkanları sunuyor.

Cihaz kısmen katlanarak kullanıldığında ise iç ekrandan daha kompakt bir formatta yararlanma imkanı korunuyor. Bu çözüm, mobil cihazlarda çoklu görevleri yerine getirmeyi ve içerik tüketimini yeni bir seviyeye taşıyor.