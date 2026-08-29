Şanghay'da Nakavt Yağmuru: Favoriler Birer Birer Devrildi, Nurmagomedov Yere Serildi!

Çin'in Şanghay şehrinin ev sahipliği yaptığı UFC Fight Night 286 turnuvası, yılın en çarpıcı ve erken biten maçlarına sahne olan etkinliklerinden biri oldu. Karttaki 13 karşılaşmanın tam 10 tanesi erken bitişle — nakavtlar, teknik nakavtlar ve pes ettirme (submission) yöntemleriyle sonuçlanarak taraftarlara gerçek bir adrenalin yaşattı.

Gecenin baş kahramanlarından yerel yıldız Song Yadong hafif sıklet şampiyonluk yarışında büyük bir çıkış yaparken, Brezilyalı Denise Gomes kadınlar klasmanındaki üst düzey bir adayı yere serdi.

Ana Maçların Dehşeti: Nurmagomedov ve Yan Xiaonan Devrildi

Turnuvanın ana olayları, oktagondaki sert ve hızlı bitirişlerle akıllarda kaldı:

Song Yadong vs Umar Nurmagomedov (2. raunt, 1:48): Maçın ikinci raundunda Çinli dövüşçü, eğilen Umar'ı yıldırım hızıyla sağ eliyle yakaladı ve yerdeki durdurulamaz yumruklarıyla (hammerfist) net bir nakavt kaydetti. Bu, Rus sporcunun kariyerindeki ilk erken mağlubiyeti oldu. Song ise Sean O'Malley mağlubiyetinden sonra üst üste ikinci galibiyetini kutlayarak kemer için ana aday haline geldi;

Denise Gomes vs Yan Xiaonan (1. raunt, 4:49): Eski kemer adayı Yan Xiaonan kendi ülkesinde ağır bir darbe aldı. İlk raundun sonunda Denise Gomes, rakibini sağ dirsek darbesiyle karşıladı ve ardından gelen yumruklarla nakavt etti.

UFC Fight Night 286 turnuvasının tüm sonuçları

Ana kart maçları:

Song Yadong Umar Nurmagomedov'u nakavt etti (yumruklar) — 2. raunt, 1:48;

Denise Gomes Yan Xiaonan'ı nakavt etti (yumruklar) — 1. raunt, 4:49;

Kai Asakura Qileng Aori'yi teknik nakavtla (kafaya tekme) yendi — 2. raunt, 0:34;

Su Mudaerji Alex Perez'i hakemlerin oybirliğiyle mağlup etti (29-28, 29-28, 29-28);

Se Liu Levi Rodriguez'i nakavtla (yumruk) yendi — 1. raunt, 4:26;

Bilal Hassan Nilson Rojas'ı nakavtla (yumruk) mağlup etti — 2. raunt, 2:28.

Prelim kart maçları: