Şanghay'da Nakavt Yağmuru: Favoriler Birer Birer Devrildi, Nurmagomedov Yere Serildi!

·4·Spor
Şanghay'da Nakavt Yağmuru: Favoriler Birer Birer Devrildi, Nurmagomedov Yere Serildi!

Çin'in Şanghay şehrinin ev sahipliği yaptığı UFC Fight Night 286 turnuvası, yılın en çarpıcı ve erken biten maçlarına sahne olan etkinliklerinden biri oldu. Karttaki 13 karşılaşmanın tam 10 tanesi erken bitişle — nakavtlar, teknik nakavtlar ve pes ettirme (submission) yöntemleriyle sonuçlanarak taraftarlara gerçek bir adrenalin yaşattı.

Gecenin baş kahramanlarından yerel yıldız Song Yadong hafif sıklet şampiyonluk yarışında büyük bir çıkış yaparken, Brezilyalı Denise Gomes kadınlar klasmanındaki üst düzey bir adayı yere serdi.

Ana Maçların Dehşeti: Nurmagomedov ve Yan Xiaonan Devrildi

Turnuvanın ana olayları, oktagondaki sert ve hızlı bitirişlerle akıllarda kaldı:

  • Song Yadong vs Umar Nurmagomedov (2. raunt, 1:48): Maçın ikinci raundunda Çinli dövüşçü, eğilen Umar'ı yıldırım hızıyla sağ eliyle yakaladı ve yerdeki durdurulamaz yumruklarıyla (hammerfist) net bir nakavt kaydetti. Bu, Rus sporcunun kariyerindeki ilk erken mağlubiyeti oldu. Song ise Sean O'Malley mağlubiyetinden sonra üst üste ikinci galibiyetini kutlayarak kemer için ana aday haline geldi;

  • Denise Gomes vs Yan Xiaonan (1. raunt, 4:49): Eski kemer adayı Yan Xiaonan kendi ülkesinde ağır bir darbe aldı. İlk raundun sonunda Denise Gomes, rakibini sağ dirsek darbesiyle karşıladı ve ardından gelen yumruklarla nakavt etti.

UFC Fight Night 286 turnuvasının tüm sonuçları

Ana kart maçları:

  • Song Yadong Umar Nurmagomedov'u nakavt etti (yumruklar) — 2. raunt, 1:48;

  • Denise Gomes Yan Xiaonan'ı nakavt etti (yumruklar) — 1. raunt, 4:49;

  • Kai Asakura Qileng Aori'yi teknik nakavtla (kafaya tekme) yendi — 2. raunt, 0:34;

  • Su Mudaerji Alex Perez'i hakemlerin oybirliğiyle mağlup etti (29-28, 29-28, 29-28);

  • Se Liu Levi Rodriguez'i nakavtla (yumruk) yendi — 1. raunt, 4:26;

  • Bilal Hassan Nilson Rojas'ı nakavtla (yumruk) mağlup etti — 2. raunt, 2:28.

Prelim kart maçları:

  • Andre Lima Namsrai Batbayar'ı pes ettirdi (giyotin) — 3. raunt, 3:03;

  • Ri Suruya Kevin Borjas'ı pes ettirdi (arkadan boğma) — 1. raunt, 4:14;

  • Sean Woodson Jack Jenkins'i hakemlerin ayrık kararıyla (28-29, 29-28, 29-28) yendi;

  • Francesco Nuzzi Xiao Long'u teknik nakavtla (yumruklar) yendi — 1. raunt, 1:00;

  • Hector Santiago Lawrence Luin'i nakavtla (yumruklar) yendi — 2. raunt, 0:53;

  • Julia Polastri Xinnan Song'u nakavt etti (kafaya tekme) — 1. raunt, 3:06;

  • Cam Nelson Meng Ding'i puanla (29-28, 29-28, 29-28) mağlup etti.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

UFC'de para yağmuru: Kimler 100 bin dolar kazandı, kimler ödülsüz kaldı?UFC'de para yağmuru: Kimler 100 bin dolar kazandı, kimler ödülsüz kaldı?Dün, 23:01İsviçre'den güzel haber: Judocumuz Grand Slam finalinde gümüş madalya kazandıİsviçre'den güzel haber: Judocumuz Grand Slam finalinde gümüş madalya kazandıDün, 22:58Kevin De Bruyne, İtalyan futbolundaki büyük sorunu açıkladı...Kevin De Bruyne, İtalyan futbolundaki büyük sorunu açıkladı...Dün, 21:57Leandro Paredes, FIFA tarafından verilen cezayı eleştirdiLeandro Paredes, FIFA tarafından verilen cezayı eleştirdiDün, 21:31Özbek El-Klasikosu: Neftchi, Pakhtakor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldiÖzbek El-Klasikosu: Neftchi, Pakhtakor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldiDün, 21:28Dünya Şampiyonasında gümüş madalya: Özbek sporcu kızlar podyuma çıktıDünya Şampiyonasında gümüş madalya: Özbek sporcu kızlar podyuma çıktıDün, 20:53
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki ses getiren transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki ses getiren transferi durduruldu
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)