Çin'in Long March 6C roketi yörüngede parçalandı

Çin'in Long March 6C roketinin üst kademesi, alçak Dünya yörüngesinde meydana gelen beklenmedik bir arıza nedeniyle parçalandı. ixbt.com'un haberine göre, bu talihsiz olay yedi uydunun başarıyla fırlatılmasından sadece iki gün sonra gerçekleşti ve uzayda onlarca, hatta yüzlerce yeni enkaz parçası oluşmasına yol açtı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre uzay aracı, 25 Ağustos'ta Taiyuan Uzay Üssü'nden başarıyla fırlatıldı ve planlanan tüm cihazları yörüngeye yerleştirdi. Ancak yaklaşık kırk sekiz saat sonra LeoLabs takip sistemleri, yörüngede kalan üst kademenin çevresinde çok sayıda yeni nesne tespit etti.

Uzay çöplerinin boyutu ve tehlikesi

Parçalanma belirtileri ilk olarak Batı Avustralya'daki bir şirket radarı tarafından kaydedildi. Ardından Yeni Zelanda'daki başka bir istasyonun gözlemleri de bu durumu tamamen doğruladı. İlk ölçümlere göre kaza, 27 Ağustos'ta roket kademesi yaklaşık 396 ila 482 kilometre arasındaki eliptik bir yörüngede hareket ederken meydana geldi.

Oluşan parçaların kesin sayısı henüz bilinmiyor. Uzmanlar, olayın boyutunu onlarca veya yüzlerce yeni parça aralığında tahmin ediyor ve bunların hepsi şu anda yakın yörüngelerde hareket etmeye devam ediyor.

Tekrarlayan durumlar

LeoLabs tarafından sağlanan istatistiksel verilere göre, bu durum Çin'in Long March 6 roket ailesine ait üst kademelerin alçak Dünya yörüngesinde parçalandığı son dört yıl içindeki üçüncü olaydır. İlk benzer acil durum 12 Kasım 2022'de, ikincisi ise 6 Ağustos 2024'te kaydedilmişti.

Buna rağmen uzmanlar, durumu biraz hafifleten bazı teselli edici faktörlere de dikkat çekiyor. Özellikle yörüngelerin nispeten düşük irtifada olması durumu yumuşatıyor. Üst atmosferin direnci, bu parçaların hızını kademeli olarak düşürerek Dünya atmosferine girmelerini ve birkaç yıl içinde tamamen yanıp yok olmalarını sağlayacak.

Şu an itibarıyla roketin üst kademesinin parçalanmasına tam olarak neyin sebep olduğu bilinmiyor. Yetkili kurumlar ve uzmanlar tarafından teknik nedenleri belirlemeye yönelik incelemeler devam ediyor.