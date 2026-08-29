Merz, Leipzig'deki İHA saldırısından Rusya'yı sorumlu tutarak ağır yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor
Almanya ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkiler en yüksek gerilim noktasına ulaşıyor. Saygın Politico ve Welt am Sonntag yayınlarının üç üst düzey hükümet yetkilisine dayandırdığı habere göre, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Leipzig Havalimanı'na düzenlenen İHA saldırısı girişiminden resmi Moskova'yı sorumlu tutmaya ve Rusya'ya karşı yeni, «kapsamlı» kısıtlayıcı önlemler açıklamaya hazırlanıyor.
Berlin'in yeni planı, Avrupa Birliği'nin genel kısıtlamalarıyla eş zamanlı olarak Rus kurumlarına doğrudan ulusal yaptırımlar uygulamayı öngörüyor.
«Diplomatları sınır dışı etmek artık yetersiz»: Berlin'in beklenen adımları
Kaynaklar, Alman hükümetinin bu kez geleneksel diplomatik yanıtlarla yetinmeyeceğini vurguluyor:
Sert önlemlerin gerekliliği: Hükümet yetkililerinden birine göre, bazı diplomatları sınır dışı etmek veya Berlin'deki «Rus Evi»ni kapatmak artık yeterli değil. Almanya bunun yerine finansal yaptırımları maksimum seviyeye çıkarmayı veya Kiev'e silah sevkiyatını daha da genişletmeyi değerlendiriyor;
Açıklama tarihi: Merz, bu sert açıklamayı önümüzdeki hafta başında, İrlanda'da yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde veya daha erken bir tarihte duyurabilir;
Başbakanın kararlı duruşu: Daha önce Merz, bu olayın ciddi sonuçları olacağını belirterek: «Leipzig'deki İHA saldırısı, çok gerçek risklerle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor... Bunun hesabını verecekler», şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.
İç siyasi faktör: Saksonya-Anhalt ve Berlin'deki kritik seçimler
Başbakanın açıklamasının zamanlaması, ülkedeki karmaşık siyasi süreçlerle de yakından bağlantılı:
Bölgesel seçim baskısı: Önümüzdeki hafta pazar günü Saksonya-Anhalt eyaletlerinde, iki hafta sonra ise Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin'de önemli parlamento seçimleri yapılacak;
«Almanya için Alternatif»in reytingi: Anketlere göre, doğu bölgelerinde Rusya ile ilişkilerin yumuşatılmasını savunan «Almanya için Alternatif» (AfD) partisi önde gidiyor. Bu durum, hükümetin dış politika adımlarını daha hassas hale getiriyor.
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