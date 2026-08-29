Merz, Leipzig'deki İHA saldırısından Rusya'yı sorumlu tutarak ağır yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor

Sert önlemlerin gerekliliği: Hükümet yetkililerinden birine göre, bazı diplomatları sınır dışı etmek veya Berlin'deki «Rus Evi»ni kapatmak artık yeterli değil. Almanya bunun yerine finansal yaptırımları maksimum seviyeye çıkarmayı veya Kiev'e silah sevkiyatını daha da genişletmeyi değerlendiriyor;