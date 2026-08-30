ABD'de vahşi hayvanları helikopterle yakalıyorlar

ABD'de vahşi hayvanları yakalamak ve incelemek için helikopterler kullanılıyor. Bu tür operasyonlar, doğa koruma uzmanları ve bilim insanları tarafından çeşitli amaçlarla gerçekleştirilmektedir.

Örneğin; hayvanları başka bir bölgeye nakletmek, sağlık kontrollerini yapmak, bilimsel araştırmalar için örnek almak veya hareketlerini izlemek amacıyla GPS takip cihazı takılması gerektiğinde özel ekipler görevlendirilir.

Bazı operasyonlarda uzman, helikopterden özel bir halat veya ağ yardımıyla hayvanı yakalar. Bu yöntem, büyük ve hareketli vahşi hayvanları güvenli bir şekilde yakalamaya olanak tanır.

Böyle bir süreçte helikopter pilotunun becerisi büyük önem taşır. Pilotun, yerdeki hayvanın ve helikopterdeki uzmanın hareketlerini dikkate alarak helikopteri hassas bir şekilde yönetmesi gerekir.

Ayrıca operasyonlar, hem hayvana hem de uzmanlara en az riski oluşturacak şekilde özel kurallar çerçevesinde yürütülür.