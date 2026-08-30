Tottenham'da 2 haftada 0 puan: Newcastle, Tottenham Stadium'u fethetti

·2·Spor
Tottenham'da 2 haftada 0 puan: Newcastle, Tottenham Stadium'u fethetti

İngiltere Premier League'in 2. haftasında sürpriz bir sonuç kaydedildi. Yaz transfer döneminde büyük harcamalar yapan Roberto De Zerbi yönetimindeki Tottenham, kendi sahasında ağırladığı Newcastle'a 2-0 mağlup oldu.

Böylece "Magpies" sezonun ilk galibiyetini kutlayarak puanını 4'e yükseltirken, "Spurs" yeni sezonun ilk iki haftasında puan alamayarak (0 puan) puan tablosunun alt sıralarına geriledi.

10 dakikada belirlenen kader: Elanga ve Wissa'nın golleri

Karşılaşma, konuk ekibin net taktiği ve hızlı kontra atakları sayesinde sonuçlandı:

  • 62. dakika (0-1): Newcastle kanat oyuncusu Anthony Elanga, Londra ekibinin savunmasındaki boşluğu iyi değerlendirerek skoru açtı;

  • 72. dakika (0-2): Tam 10 dakika sonra Yoane Wissa, rakip fileleri ikinci kez havalandırarak konuk ekibin güvenli galibiyetini garantiledi;

  • Başarısız başlangıç ve Tonali faktörü: Tottenham'ınyeni forveti Omar Marmoush'un ilk maçı beklendiği gibi geçmedi ve skora katkı sağlayamadı. Orta sahada görev yapan Sandro Tonali ise eski takımı Newcastle'a karşı oynadığı maçta 75. dakikada oyundan alındı.

Maç raporu ve takım kadroları

Premier League. 2. Hafta

Tottenham — Newcastle — 0:2

29 Ağustos, Londra, Tottenham Stadium

Goller: Elanga 62 (0-1), Wissa 72 (0-2).

Sarı Kartlar: van de Ven 3, Nico 13, Botman 79.

  • Tottenham: Kinski, Gray (Moore, 68), van Hecke, van de Ven, Robertson (Udogie, 68), Bentancur, Tonali (Solanke, 75), Porro, Tel (Kudus, 68), Fernandes, Marmoush;

  • Newcastle: Gornichek, Dedic, Thiaw, Botman, Hall, Nico (Stoyr, 71), Miley, Elanga (Murphy, 82), Willock (Woltemade, 71), Barnes (Touré, 90+3), Wissa (Ramsey, 82).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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