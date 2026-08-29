UFC'de para yağmuru: Kimler 100 bin dolar kazandı, kimler ödülsüz kaldı?

·3·Spor
UFC'de para yağmuru: Kimler 100 bin dolar kazandı, kimler ödülsüz kaldı?

Çin'in Şanghay şehrinin ev sahipliği yaptığı UFC Fight Night 286 turnuvası, çekişmeli ve tavizsiz maçlarının yanı sıra katılımcılara sunulan yüksek miktardaki finansal bonuslarla da akıllarda kaldı. Dünyanın önde gelen promosyonu, bu organizasyonun sonunda toplam dört adet 100 bin dolarlık ana bonusun yanı sıra maçı erken bitiren birçok sporcuya da ek ödüller dağıttı.

Özellikle gecenin ana maçında yenilgisiz favoriyi deviren Song Yadong ve şiddetli bir rekabet sergileyen diğer sporcular gecenin kahramanları oldu.

100 bin dolarlık ana kahramanlar ve kategoriler

UFC yönetimi, en parlak dövüşçüleri 100 bin dolarlık özel çeklerle ödüllendirdi:

  • «Gecenin Performansı» — Song Yadong: 28 yaşındaki Çinli yıldız Umar Nurmagomedovkarşısında ilk raundu üç hakemin puanlamasına göre kaybetmiş olsa da, ikinci rauntta kontra bir vuruşla rakibinin dengesini bozarak yerde nakavt etti ve 100 bin dolarlık bonusun sahibi oldu;

  • «Gecenin Performansı» — Bilol Hasan: Ligdeki ilk maçına çıkan Endonezyalı sporcu, Nilson Roxas'ı ikinci rauntta etkileyici bir şekilde nakavt ederek 100 bin dolarlık ödülü kaptı;

  • «Gecenin Dövüşü» — Liu Ce ve Levi Rodriguez Jr.: 1. raundun 4. dakika 26. saniyesinde Liu Ce'nin etkileyici nakavtıyla sona eren tavizsiz mücadele gecenin dövüşü seçildi. Mağlup olan Levi Rodriguez Jr. da Liu Ce gibi 100 bin dolarlık ödüle layık görüldü.

25 bin dolarlık ek ödüller ve kilo cezası

Promosyon, maçlarını erken bitiren diğer sporcuları da unutmadı ancak bazı dövüşçüler katı kuralların kurbanı oldu:

  • 25 bin dolar kazananlar: Rakiplerini erken nakavt eden Denise Gomes, Kai Asakura, Ri Suruya, Francesco Nuzzi ve Hector Santiago 25'er bin dolar ek ödül aldı;

  • Kilo sorunu nedeniyle bonussuz kalanlar: Maçlarını erken bitiren Julia Polastri ve Andre Lima resmi tartı töreninde belirlenen limiti aşmaları nedeniyle resmi olarak bonuslardan mahrum bırakıldı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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