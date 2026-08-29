Huawei, tansiyon ölçen Watch D3 akıllı saatini tanıttı

·2·Teknoloji
Huawei, tansiyon ölçen Watch D3 akıllı saatini tanıttı

Huawei, en popüler tıbbi odaklı cihazlarından biri olan Watch D3 akıllı saatini ilk kez kamuoyuna gösterdi. ixbt.com'un haberine göre, bu yeni cihaz kullanıcılara tansiyonlarını daha doğru ve rahat bir şekilde takip etme imkanı sunuyor ve dünya genelindeki lansmanı bu yılın 2 Eylül tarihine planlanmış durumda. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni nesil cihaz, dış görünüşü açısından önemli değişikliklere uğradı. Özellikle üreticiler, saat kasasını öncekinden daha ince hale getirmeyi başardılar; ekran boyutu büyüdü ve çevresindeki çerçeveler daha da daraltıldı. Bu durum kullanıcıya sadece estetik bir keyif değil, aynı zamanda verileri okumada ek kolaylık da sağlıyor.

Tasarım ve renk paleti

Cihazın piyasaya Amber Brown ve White olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle çıkması bekleniyor. Ayrıca saat, modern altın renkli bir çerçeve ve yumuşak dokulu kayışlarla donatılacak. Mühendisler, kontrol elemanlarının yerleşimine de özel önem vermiş olup, döner taç ve fonksiyonel düğmenin geleneksel yerini değiştirmeden korumuşlardır.

Ana odak noktası, tansiyon ölçüm sürecinin daha da kolaylaşmış olmasıdır. Şirket henüz ekran teknolojisinin kesin teknik özelliklerini tam olarak açıklamasa da, önceki model olan Watch D2'nin 1,82 inç AMOLED ekrana ve 1500 nit'e kadar yüksek parlaklık seviyesine sahip olduğunu hatırlatmakta fayda var.

2 Eylül'deki küresel lansman

2 Eylül'de gerçekleşecek küresel lansmanda Huawei sadece tek bir cihazla sınırlı kalmayacak. Bu etkinlik kapsamında birkaç yeni giyilebilir cihazın daha tanıtılması bekleniyor.

Beklenen yeni cihazlar arasında şunlar yer alıyor:

  • Huawei Watch D3 akıllı saati
  • Yeni nesil Huawei Watch 6 saatleri
  • FreeBuds Neo adlı kablosuz kulaklıklar
Bu yeni ekosistem cihazlarının dünya pazarına sunulmasının, şirketin giyilebilir cihazlar segmentindeki konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor. Tıbbi verileri takip etme imkanı sunan bu tür teknolojiler, tüketiciler için günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geliyor.

HuaweiWatch D3Akıllı SaatTeknolojiGiyilebilir Cihazlar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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