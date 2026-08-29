İsviçre'den güzel haber: Judocumuz Grand Slam finalinde gümüş madalya kazandı

·9·Spor
İsviçre'den güzel haber: Judocumuz Grand Slam finalinde gümüş madalya kazandı

İsviçre'nin Lozan şehrinde düzenlenen prestijli Grand Slam uluslararası judo turnuvasında Özbekistan milli takımı üyeleri başarılı performanslarını sürdürüyor. Turnuvanın ikinci gününde -81 kg kategorisinde tatamiye çıkan sporcumuz Arslonbek Tojiyev kıyasıya geçen mücadelelerin ardından kürsünün ikinci basamağına çıktı.

Özbek sporcu, elemelerden yarı finale kadar dünyanın en önde gelen ve deneyimli judocularına karşı parlak galibiyetler elde etti.

5 büyük galibiyet ve finaldeki zorlu karşılaşma

Arslonbek Tojiyev final aşamasına kadar son derece zorlu ve meşakkatli bir yol kat etti:

  • Mağlup edilen rakipler: Sporcumuz sırasıyla Almanya, Türkiye, Finlandiya, Ukrayna ve Brezilya milli takımlarının güçlü judocularına karşı aldığı net galibiyetlerle taraftarların büyük beğenisini kazandı;

  • Finaldeki kulüp arkadaşı karşılaşması: Altın madalya için yapılan final mücadelesinde Tojiyev, Kazakistantemsilcisi Jenys kulübünden takım arkadaşı, Kazak judocu Abilayxan Jubanazar ile karşılaştı ve sonunda mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Paris yolunda değerli 700 puan

Bu sonuç, Arslonbek Tojiyev için sadece prestijli bir ödül değil, aynı zamanda uluslararası arenadaki konumunu güçlendirmek adına büyük önem taşıyor:

  • Sıralama puanları: Tojiyev, gümüş madalyanın yanı sıra hanesine değerli 700 puan yazdırdı;

  • Olimpiyat kotası: Bu puanların yarısı (350 puan), Olimpiyat Oyunları lisans sürecindeki sıralama puanına dahil edilerek Özbek judocunun dünya sıralamasındaki yerini önemli ölçüde yükseltecek.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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