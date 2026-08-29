Apple, Lukoyl ve Teboil uygulamalarını App Store'dan kaldırdı

·2·Teknoloji
Apple, Lukoyl ve Teboil uygulamalarını App Store'dan kaldırdı

Ağustos ayı sonunda teknoloji dünyasında dikkat çekici bir kısıtlama daha hayata geçirildi. ixbt.com'un haberine göre, 29 Ağustos akşamı Apple, Lukoyl ve Teboil akaryakıt istasyonları ağının resmi uygulamalarını App Store dijital mağazasından tamamen kaldırdı. Şu an için bu uygulamaların neden engellendiği veya mağazadan çıkarıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu kısıtlamanın ardından kullanıcılar ve sürücüler için bazı zorluklar ortaya çıktı. Özellikle uygulamaları App Store üzerinden yeniden indirme imkanı şu an için bulunmuyor. Bu nedenle uzmanlar ve şirket temsilcileri, uygulamayı halihazırda akıllı telefonlarına yüklemiş olan kullanıcılara, uygulamayı kesinlikle silmemelerini tavsiye ediyor.

Uygulamayı koruma ve alternatif çözümler

iOS işletim sistemiyle çalışan iPhone sahiplerinin ek olarak bazı ayarları değiştirmeleri gerekiyor. Özellikle, kullanılmayan uygulamaları otomatik olarak boşaltma özelliğinin devre dışı bırakılması öneriliyor. Aksi takdirde sistem, yer açmak amacıyla uygulamayı otomatik olarak silebilir ve geri yüklenmesi mümkün olmayabilir.

Uygulamanın silinmesi durumunda veya yeni kullanıcılar için Lukoyl şirketi alternatif bir seçenek sunuyor. Buna göre müşteriler, şirketin resmi web sitesindeki kişisel hesaplarını sorunsuz bir şekilde kullanabilirler. Web sürümü üzerinden akaryakıt istasyonlarında bonus puanlarını hesaplamak ve kullanmak için özel bir QR kod alma imkanı korunmaya devam ediyor.

Son güncellemeler ve sonraki adımlar

İşin ilginç yanı, uygulama App Store'dan kaybolmadan sadece birkaç gün önce büyük bir güncelleme almış ve yeni özelliklerle zenginleştirilmişti. Özellikle uygulama arayüzünde, belirli istasyonlarda farklı yakıt türlerinin mevcudiyeti ve güncel fiyatları gerçek zamanlı olarak gösterilmeye başlanmıştı.

Günümüzde birçok büyük marka ve hizmet ağı, mobil uygulamalarını uluslararası uygulama mağazalarında tutma konusunda çeşitli engellerle karşılaşıyor. Lukoyl ve Teboil örneğinde ise kullanıcılar, internet tarayıcıları üzerinden web sürümlerine güvenmek zorunda kalıyor. Bu durumla ilgili olarak Apple veya uygulama geliştiricileri tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AppleApp StoreLukoylTeboilTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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