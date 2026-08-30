SpaceX Falcon Heavy, yeni Nancy Grace Roman teleskobunu başarıyla uzaya fırlattı

Havacılık ve uzay endüstrisinin lideri SpaceX, NASA'nın yeni nesil astronomik gözlemevlerinden biri olan Nancy Grace Roman uzay teleskobunu başarıyla yörüngeye yerleştirdi. Bu önemli bilimsel adım, insanlığa evrenin en gizemli yönlerini, özellikle de karanlık enerji doğasını ve ötegezegenleri incelemek için devasa fırsatların kapısını aralıyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, ağır yük taşıyıcı Falcon Heavy roketi 30 Ağustos günü Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nin LC-39A fırlatma rampasından planlanan zamanda uzaya yükseldi. Dikkat çekici olan, roketin hiçbir erteleme olmadan ilk denemede başarıyla fırlatılmasıydı. Bu uçuş, Falcon Heavy için onuncu değil, on üçüncü başarılı kalkış olarak tarihe geçti ve şirketin güvenilirliğini bir kez daha kanıtladı.

Teknik detaylar ve uzay manevraları

Uçuş sürecinde roket yapısı her zamanki gibi yüksek hassasiyetle hareket etti. Kalkıştan sonra Falcon Heavy'nin iki yan güçlendiricisi merkezi bloktan ayrılarak Dünya'ya dönüş manevralarını başarıyla gerçekleştirdi. Her iki blok da ABD Uzay Kuvvetleri'nin Cape Canaveral üssüne güvenli bir şekilde iniş yaptı, ancak bu görevde merkezi blok geri getirilmedi.

Roketin üst aşaması, teleskobu ilk yörüngeye yerleştirdikten sonra gerekli yörüngeyi oluşturmak için motoru ek olarak ateşledi. SpaceX uzmanları, tüm aşamaların normal modda gerçekleştiğini bildirdi. Gözlemevinin ayrılması kalkıştan yaklaşık 31 dakika sonra gerçekleştirildi.

Bilimsel hedefler ve devasa fırsatlar

Roman teleskobunun nihai varış noktası, Dünya'dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Güneş-Dünya sisteminin ikinci Lagrange noktası (L2) civarıdır. Şu anda bu bölgede ünlü James Webb uzay teleskobu da verimli bir şekilde faaliyet göstermektedir. Yeni gözlemevi; evrenin geniş ölçekli taramalarını yapmak, karanlık enerji doğasını araştırmak, ötegezegenleri aramak ve yıldızlar ile galaksilerin evrimini incelemek için tasarlanmıştır.

NASA'nın verilerine göre, yeni teleskobun temel avantajlarından biri son derece geniş görüş alanıdır. Roman, tek bir seansta Hubble teleskobundan yaklaşık 100 kat daha büyük bir gökyüzü alanını kapsama kapasitesine sahiptir. Ayrıca gökyüzünü Hubble'a kıyasla 1.000 kattan daha hızlı bir şekilde geniş çaplı inceleyebilir.

Gelecekteki araştırmaların perspektifleri

Temel bilimsel program kapsamında bilim insanları, 2 milyardan fazla galaksi hakkında benzersiz veriler toplamayı planlıyor. Samanyolu boyunca yapılacak bir aylık gözlemlerde bile Roman, 20 milyara kadar yıldızı kaydedebilir ve böylece en büyük astronomik nesneler kataloğunu oluşturabilir.

Bilgi notu olarak; teleskop, NASA'nın uzay astronomisinin gelişiminde büyük rol oynayan ve "Hubble'ın Annesi" unvanına layık görülen ilk baş astronom Nancy Grace Roman'ın onuruna isimlendirilmiştir. Nancy Grace Roman'ın ana görevi bilimsel çalışmalar başladıktan sonra beş yıl olarak planlanmış olup, NASA gözlemevinin düzgün çalışması durumunda bu süreyi beş yıl daha uzatmayı hedeflemektedir.